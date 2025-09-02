Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei susține că nu va face coaliție de guvernare cu PAS

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a anunțat marți, 2 septembrie, că nu va face coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după alegerile parlamentare. Liderii formațiunilor care formează blocul au semnat o declarație în acest sens.

„Noi, partidele care facem parte din Blocul Electoral Patriotic – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Inima Moldovei și Partidul „Viitorul Moldovei” – ne asumăm angajamentul de a refuza încrederea regimului actual și de a nu forma o coaliție de guvernare cu PAS după alegerile parlamentare din 2025”, se arată în „angajamentul Blocului Patriotic”.

Blocul a invitat „și celelalte partide și blocuri electorale” să se alăture angajamentului de a „contribui la înlăturarea partidului PAS de la pârghiile de conducere a țării”.

Purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, nu a răspuns deocamdată la solicitarea ZdG pentru un comentariu.

În luna ianuarie, înainte de formarea blocului electoral, președinta partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, le-a cerut liderilor a trei formațiuni – Partidul Socialiștilor din R. Moldova, Mișcarea Alternativa Națională (MAN) și „Partidului Nostru” – să semneze un pact prin care se angajează să nu formeze o coaliție de guvernare cu PAS după alegerile parlamentare din 2025. Atunci, Igor Dodon a spus că, „încă săptămâna trecută”, PSRM a făcut un apel către opoziție „să-și consolideze eforturile împotriva guvernării criminale PAS, inclusiv prin semnarea unui angajament comun”.