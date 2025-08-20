VIDEO Voronin dezvăluie suma care ar fi fost în „kuliokul” pe care Dodon l-a primit de la Plahotniuc în 2019

Vladimir Voronin susține că în punga neagră pe care Igor Dodon, pe atunci președintele țării, a primit-o de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov s-ar fi aflat bani în sumă de 860 000 de euro. Despre acest lucru el a afirmat în cadrul emisiunii „Novaia nedelia” de la TV8.

— Cum credeți, ce era în punga neagră a lui Plahotniuc?

— 860 000 de euro.

— Știți suma concretă?

— Da.

— Pe care Plahotniuc i-a transmis-o lui Dodon?

— Da. Plahotniuc se revolta, cine a luat celelalte 140 000.

— Unde se revolta? Nu am văzut niciun mesaj…

— Printre ai săi.

— (…) Se revolta printre ai săi că la socialiști au ajuns mai puțini bani?

— Da. El încă spunea: «Știu sigur că am pus acolo un milion.»

— 860 000 de euro este mult, spuneau despre 500 000.

— Mie așa Plahotniuc personal mi-a zis. Ce vrei?

— Sunteți gata să dați mărturii în judecată?

— Am făcut-o deja, nu la judecată, dar procurorilor anticorupție.

Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale în așa numitul dosar „Kuliok”, după ce, în iunie 2019, în spațiul public au fost publicate imagini video în care Igor Dodon, pe atunci președintele țării, primea o pungă neagră de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, în timpul unei discuții dintre cei trei, filmată.

Pe 24 mai 2022, oamenii legii au efectuat percheziții acasă la Igor Dodon. El a fost acuzat atunci de corupere pasivă, îmbogățire ilicită, trădare de patrie și finanțarea unui partid politic de către o organizație criminală.

După perchezițiile care au durat circa 12 ore, Igor Dodon a fost reținut pentru 72 de ore și a fost plasat în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Deși procurorii au cerut în instanță ca el să fie arestat, pe 26 mai 2022, judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu, acolo unde s-a aflat până pe 20 noiembrie 2022. Ulterior, Dodon a fost eliberat sub control judiciar, iar în septembrie 2023 i-a fost anulată și interdicția de a părăsi țara. Dosarul penal a fost trimis în instanța de judecată în octombrie 2022. În august 2025, dosarul „Kuliok” se află în examinare la CSJ, ultimele ședințe programate, din 27 și 30 iunie fiind amânate, conform informațiilor de pe portalul CSJ. În același dosar a fost reținut, în mai 2022, și Petru Merineanu, cumnatul lui Igor Dodon, eliberat și el ulterior din arest.

Procuratura Anticorupție a informat în luna februarie 2025 că a finalizat prezentarea probelor în acest dosar, Dodon fiind învinuit că, „urmărind promovarea intereselor lui Plahotniuc Vladimir și Iaralov Serghei, care au creat și conduceau o organizație criminală și care aveau interesul de a controla procesele politice, sociale și economice din R. Moldova, precum și de a se eschiva de la răspundere penală în Federația Rusă, a pretins și a acceptat de la aceștia bani în sumă de la 600.000 până la 1.000.000 dolari SUA. Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”.