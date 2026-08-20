Rusia intenționează să reducă taxa consulară pentru examinarea cererilor de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene ocupate, Abhaziei și Osetiei de Sud. Acest lucru reiese dintr-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul rus de Externe, relatează Agenstvo.

Taxa a fost majorată de la 65 la 600 de dolari începând cu 1 august. Ulterior, Tiraspolul a anunțat că va încerca să obțină reducerea acesteia. Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat că majorarea a creat „dificultăți obiective” pentru cei care doresc să obțină cetățenia rusă și că problema va fi soluționată „în interesul oamenilor”.

În mai 2026, Vladimir Putin a simplificat procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene.

Potrivit afirmațiilor lui Krasnoselski, din luna mai, peste 60 de mii de locuitori ai regiunii au depus cereri în baza procedurii simplificate. Eliberarea pașapoartelor conform noii proceduri nu a început încă. Pe de altă parte, potrivit datelor Tiraspolului, aproximativ 220 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene dețin deja cetățenia rusă.

Autoritățile R. Moldova i-au avertizat anterior pe locuitorii regiunii transnistrene că obținerea cetățeniei ruse poate avea consecințe grave. În special, deținătorii pașapoartelor rusești pot fi înrolați în armată și trimiși la război împotriva Ucrainei.

În iulie 2026, Ziarul de Gardă a trecut Nistrul și a analizat cum este perceput la Rîbnița decretul lui Vladimir Putin care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene.

La Rîbnița, decretul semnat de Vladimir Putin prin care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene este privit diferit. „Eu primesc pensie rusească”, a spus un locuitor de 79 de ani din Rîbnița, care salută simplificarea procedurii pentru obținerea cetățeniei ruse. „Eu nu am nevoie, eu nici nu vreau să-i aud”, a spus un alt localnic, care refuză pașaportul rus. Între aceste două poziții se află realitatea unei regiuni în care mulți locuitori dețin mai multe acte de identitate, iar noul decret al Moscovei trezește atât speranțe economice, cât și temeri legate de război.