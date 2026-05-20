Agenda ședinței parlamentului de joi: opt proiecte legislative, printre care acordarea unui ajutor financiar suplimentar de 3 000 de lei pentru copiii cu dizabilități

Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 21 mai, care include opt proiecte legislative, două dintre ele cu sigla UE, conform unui comunicat de presă.

Deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de lege privind managementul situațiilor de criză. De asemenea, pe ordinea de zi figurează proiectul referitor la fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și a criminalității organizate. Urmează a fi discutat și proiectul de modificare a legislației privind suspendarea înmatriculării vehiculelor.

Totodată, deputații vor dezbate inițiativele legislative ce prevăd acordarea unui ajutor financiar suplimentar de 3 000 de lei pentru copiii cu dizabilități, declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de consolidare a sediului Procuraturii Generale și ajustarea cadrului normativ privind serviciile de plată și moneda electronică.

În lectura a doua vor fi examinate proiectele ce vizează digitalizarea Registrului de evidență a zilierilor, precum și simplificarea procesului de raportare și reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii.