APP începe demersurile pentru exproprierea a două încăperi din sediul Procuraturii Generale. Cât este dispus să plătească statul

Guvernul a aprobat și expediat spre Parlament proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de consolidare a sediului Procuraturii Generale a R. Moldova, conform unui comunicat de presă emis de Agenția Proprietății Publice (APP). Astfel, statul urmează să exproprieze două încăperi, plătind despăgubiri agentului economic.

Proiectul vizează clădirea din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73, municipiul Chișinău, unde activează Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor și una dintre procuraturile specializate – Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

„Imobilul are statut de obiect al infrastructurii critice și este important pentru buna funcționare a sistemului de justiție. Necesitatea proiectului vine din faptul că, în procesul de reconstrucție și consolidare a clădirii, s-a constatat existența unor încăperi aflate în proprietate privată, amplasate la subsol. Acestea împiedică integrarea completă a imobilului în domeniul public al statului și finalizarea lucrărilor planificate”, notează APP.

Agenția Proprietății Publice susține că „a întreprins mai multe acțiuni pentru soluționarea situației pe cale amiabilă”. Din cele 22 de contracte de vânzare cumpărare vizate inițial, majoritatea au fost soluționate prin acordul părților sau prin cumpărare. În prezent, au rămas două încăperi care urmează să fie incluse în procedura de expropriere, cu plata despăgubirilor din bugetul de stat.

Agenția Proprietății Publice, în cadrul prezentării propunerilor de buget pentru anul 2026 și estimări

pentru anii 2027-2028, a solicitat alocarea mijloacelor financiare în sumă de 3 milioane de lei pentru exproprierea încăperilor proprietate privată.