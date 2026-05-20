Detalii despre judecătoarea care a fost recunoscută vinovată de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, dar a fost liberată de pedeapsă

O judecătoare a fost recunoscută vinovată de pronunțarea cu bună-știință a unei încheieri contrare legii, însă a fost dispusă liberarea acesteia de pedeapsă penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală. Hotărârea a fost luată marți, 19 mai, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție (PA) printr-un comunicat.

Conform unor surse ale Ziarului de Gardă, Olesea Țurcan de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, este magistrata care figurează în sentință.

Hotărârea n-a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată.

Conform PA, inculpata, exercitând funcția de judecătoare în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, examinând o cauză de contencios administrativ privind contestarea unor acte emise de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în privința unei companii de asigurări, a pronunțat cu bună-știință, pe 6 noiembrie 2020, o încheiere contrară legii, sub forma unui act de dispoziție judecătoresc, prin care a dispus suspendarea executării unor hotărâri ale CNPF din anii 2016 și 2017 în raport cu acea companie de asigurări.

„Totodată, aceasta a instituit administrarea specială provizorie prin desemnarea unei companii neacreditate în domeniul asigurărilor, precum și alte măsuri aferente gestionării și valorificării acțiunilor companiei respective de asigurări, depășind astfel prevederile legale în materie și limitele solicitărilor formulate de reclamant (o companie), care s-a stabilit a fi una afiliată lui Veaceslav Platon. Prin aceste acțiuni, de fapt, instanța a examinat cauza în fond.

Deși inculpata a negat comiterea faptelor incriminate, în urma cercetării tuturor probelor, instanța de judecată a stabilit, dincolo de orice dubiu rezonabil, că magistrata a cunoscut caracterul contrar legii al încheierii pronunțate și a acționat cu bună-știință la emiterea acesteia, fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 307 alin. (1) din Codul penal”, menționează reprezentanții PA.

Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Pe 11 aprilie 2022, procurorii au efectuat percheziții la domiciliul magistratei.

„Perchezițiile au fost efectuate în baza ordonanței motivate a organului de urmărire penală, cu autorizarea judecătorului de instrucție, în prezenta magistratului investigat. Astfel, în rezultatul perchezițiilor efectuate la magistratul vizat, procurorii nu au depistat și ridicat careva obiecte și documente relevante pentru cazul examinat”, anunță procurorii anticorupție.

Reprezentanții PA menționau în acea perioadă că, „în cadrul audierii, magistrata nu și-a recunoscut vinovăția, solicitând organului de urmărire penală termen pentru a-și pregăti poziția de apărare pe caz”.

În februarie 2021, Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a constatat că judecătoarea Olesea Țurcan ar fi comis abateri disciplinare în dosarul companiei de asigurări Moldasig. Detalii aici

Olesea Țurcan a îmbrăcat roba de judecător în august 2015, conform magistrat.md. În ianuarie 2025, aceasta a fost suspendată din funcția de judecătoare la Judecătoria Chișinău, pe durata concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani. Suspendarea este valabilă în perioada 17 ianuarie 2025 – 30 octombrie 2027.