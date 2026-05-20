Vicepreședinte al Parlamentului European: Deschiderea negocierilor cu R. Moldova este „posibilă, dar nu probabilă” până la sfârșitul lunii iunie

Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului UE este posibilă, însă puțin probabilă, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță, miercuri, 20 mai, pentru AGERPRES.

„Deschiderea este posibilă, nu și probabilă. De ce? Pentru că depinde de guvernul Ungariei, care tocmai și-a instalat miniștrii, care abia și-au descoperit birourile pline de oameni din Fidesz. Știu că Anita Orban, noul ministru de externe al Ungariei, a avut deja discuții cu partea ucraineană despre drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. Deci, dacă obțin un rezultat, s-ar putea să fie bine și pentru noi, pentru România, pentru că acesta s-ar aplica tuturor minorităților din Ucraina”, a spus eurodeputatul român, membru al grupului Verzilor din Parlamentul European.

În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu de dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou.

„Timpul e scurt, oamenii au dat un mandat proeuropean. Dacă partea europeană nu livrează, acest mandat se erodează, lumea pierde încredere, iar investițiile nu vin. Maia Sandu a spus că, din cauza crizei din Ormuz și a războiului din Ucraina, este foarte greu să fie atrași investitori, astfel că oamenii nu simt încă beneficiile aderării europene. Trebuie să deschidem capitole, pentru că asta va reasigura investitorii’”, a explicat Ștefănuță.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a avut loc marți, 19 mai, la Strasbourg, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu UE și s-a arătat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale până la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul actualei președinții cipriote a Consiliului UE.

La rândul său, Roberta Metsola a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova și a declarat că este momentul ca negocierile de aderare să avanseze.

Pe 19 mai, la Strasbourg, unde Parlamentul European își desfășoară sesiunea plenară, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a purtat discuții cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și cu reprezentanții grupurilor politice: Partidul Popular European (PPE), Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D), Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), Renew Europe și Verzii/Alianța Liberă Europeană (Verzi/ALE).

Totodată, Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman, acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.