Citiți joi în ZdG: Locul de muncă al soției procurorului general, casa lui Dumitru Robu și schimbul imobiliar în care a fost implicat Victor Furtuna. Noutăți din declarațiile de avere ale șefilor procuraturilor și Poștașii care aduc pensiile și ziarele în sate, între datorie și supraviețuire

În cea de-a 18-a ediție a ziarului, ZdG a analizat declarațiile de avere și interese depuse de șefii Procuraturii Generale, ai Procuraturii Anticorupție și ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Ce achiziții au făcut șefii procuraturilor în anul 2025 aflați în rubrica Anchetă.

Tot în această ediție, ZdG vă prezintă un material despre poștașii din sate, cei datorită cărora la unii vârstnici ajung pensiile, prestațiile sociale, dar și ziarele. Deși rămân indispensabili pentru comunitățile rurale, salariile mici și condițiile de muncă îi lasă nemulțumiți pe poștași, unii ajungând chiar să demisioneze. Care sunt problemele din sistem și cum explică situația Î.S. „Poșta Moldovei”, aflați la rubrica Reporter Special.

Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”, deputat în Parlamentul R. Moldova, a fost invitatul din această ediție a Podcastului ZdCe. Deputatul a răspuns la întrebări legate de controversele din trecutul său politic, relațiile cu lumea interlopă și cu FSB-ul rusesc, influențele în justiție, precum și privind declarațiile sale denigratoare și antieuropene. Interviul poate fi citit la rubrica Exclusiv.

Exporturile R. Moldova către țările din Uniunea Europeană continuă să crească de la an la an. La rubrica Aniversare aflați ce produse a exportat R. Moldova în 2025 către Uniunea Europeană și care au fost principalele destinații.

În paginile ediției din această săptămână, găsiți un interviu cu Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei, acordat ZdG în timpul unei vizite oficiale în R. Moldova cu prilejul reuniunii Consiliului Europei din 15 mai. Espen Barth Eide a vorbit despre modelul norvegian de combatere a corupției, protejarea libertății presei, dar și despre viitorul securității europene în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. „Suntem mai puternici împreună, iar democrațiile trebuie să rămână unite”, a declarat ministrul norvegian. Citiți materialul la rubrica Interviu.

ACTUAL: „Irosirea banilor publici este o regulă în Primăria Chișinău”. Noi acuzații în adresa lui Ion Ceban din partea fostei viceprimărițe a capitalei, Irina Gutnic/ Turul doi la Orhei, Taraclia și Ruseștii Noi: detalii despre candidați

OPINII:

Victor Moșneag: Migranții din Asia vin în R. Moldova să înlocuiască populația și să ne ia locurile de muncă. Adevăr sau provocare?

EDITORIAL:

Olga Bulat: Atunci când exploziile se aud la ușa ta sau momentul în care războiul a ajuns în inima Rusiei

ANCHETĂ: Locul de muncă al soției procurorului general, casa lui Dumitru Robu și schimbul imobiliar în care a fost implicat Victor Furtuna. Noutăți din declarațiile de avere ale șefilor procuraturilor

REALITATEA: Provocările presei care servește interesul public: de la intimidări și atacuri online până la lipsa finanțării predictibile/ Scandalul punctelor de la Eurovision pentru România: conducerea Teleradio Moldova a demisionat. „Publicul a salvat onoarea”

CITITORUL DE GARDĂ: Moștenirea sovietică: 100 de monumente ale „eliberatorilor” rămân în centrele comunităților/ Câte 30 de mii de lei pentru 14 veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial. E o recompensă echitabilă?

VIAȚA REDACȚIEI: Lipsa corupției e ceva „din domeniul fantasticului”. Lansarea expoziției „Cum alegi, așa culegi” la Taraclia

REPORTER SPECIAL: Poștașii care aduc pensiile și ziarele în sate, între datorie și supraviețuire: salarii mici, muncă multă

EXCLUSIV: Interlopi, FSB și influențe. Bani, donații. UE sau URSS. Interviu cu Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”

INTERVIU: „Este mult mai bine pentru Norvegia să trăiască într-o lume în care Putin eșuează decât într-o lume în care Putin are succes”. Interviu ZdG cu Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei

ANIVERSARE: UE rămâne principalul partener comercial al R. Moldova: ce produse am exportat și în ce țări în 2025

OAMENI: Povestea Teatrului de la Soroca care ajunge chiar și acolo unde cultura lipsește, spusă de Petre Popa