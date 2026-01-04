Poliția atenționează: „În mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă”

Poliția Națională informează că în mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor de vehicule să fie atenți la drum.

„Recomandăm șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule. Totodată, înainte de deplasare, informați-vă despre starea drumurilor și condițiile de trafic, pentru a evita situațiile neplăcute. Respectarea regulilor de circulație și un comportament responsabil pot preveni accidentele rutiere”, se arată în avertizarea emisă de Poliție.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil pe întreg teritoriul țării. Avertizarea a intrat în vigoare pe 4 ianuarie, la ora 10:00, și va rămâne activă până pe 5 ianuarie, ora 14:00.

Potrivit meteorologilor, în această perioadă se vor înregistra precipitații slabe pe arii extinse, predominant sub formă de ploaie și lapoviță. Pe 4 ianuarie, izolat se vor semnala polei și ceață slabă.