Zelenski, despre capturarea lui Maduro: „Dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci SUA știu ce să facă în continuare”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, comentând la briefing capturarea de către Statele Unite a liderului venezuelean Nicolas Maduro, a făcut o aluzie pe jumătate glumeață la liderul unei alte țări, mai apropiată de Ucraina, notează BBC.

„Dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare”, a declarat Zelenski, potrivit publicațiilor ucrainene.

Unele dintre ele le explică cititorilor că Zelenski se referea în mod evident la Vladimir Putin.

În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia forțele speciale americane l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores. Aceștia vor fi judecați la New York, fiind acuzați de conspirație în scopul „narco-terorismului”, import de cocaină, precum și de deținere de arme și dispozitive explozive cu scopul de a fi folosite împotriva Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce Venezuela până la transferul legal al puterii în țară.

Sâmbătă, 3 ianuarie, vicepreședinta Venezuelei Delcy Rodríguez s-a adresat națiunii la televiziunea de stat a Venezuelei, declarând că Nicolás Maduro rămâne singurul președinte legitim al țării. Rodríguez a condamnat „agresiunea armată a Statelor Unite” împotriva Venezuelei, adăugând că guvernul în funcție este pregătit să apere poporul țării.

Potrivit agenției de știri Reuters, Delcy Rodriguez se află în Federația Rusă.

Curtea Supremă a țării a decis că vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, trebuie să îndeplinească atribuțiile de șef al statului în absența lui Nicolás Maduro.