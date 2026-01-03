Cod galben de vreme severă pentru următoarele zile: meteorologii prognozează polei, lapoviță și ghețuș

În zilele următoare se prognozează polei și depuneri de lapoviță pe arii extinse, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil pe întreg teritoriul țării.

Avertizarea va intra în vigoare pe 4 ianuarie, la ora 10:00, și va rămâne activă până pe 5 ianuarie, ora 14:00.

Sursa foto: SHS

Potrivit meteorologilor, pe 3 ianuarie, izolat se vor semnala precipitații slabe mixte și condiții de ghețuș. În perioada 4–5 ianuarie, se vor înregistra precipitații slabe pe arii extinse, predominant sub formă de ploaie și lapoviță. Pe 4 ianuarie, izolat se vor semnala polei și ceață slabă.