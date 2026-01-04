Mihai Popșoi, despre atacul asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro: „Este crucial să se asigure o tranziție democratică”

Chișinăul a venit cu o primă reacție după capturarea președintelui Nicolás Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela. Mihai Popșoi, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Externe, a declarat că susține „dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație”.

„Legitimitatea regimului Maduro a fost mult timp contestată atât în ​​țară, cât și în străinătate. Susținem dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație. Este crucial să se asigure o tranziție democratică care să servească nevoilor și intereselor poporului Venezuelei”, a scris Popșoi pe X.

Tensiuni între SUA și Venezuela

În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia forțele speciale americane l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores. Aceștia vor fi judecați la New York, fiind acuzați de conspirație în scopul „narco-terorismului”, import de cocaină, precum și de deținere de arme și dispozitive explozive cu scopul de a fi folosite împotriva Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce Venezuela până la transferul legal al puterii în țară.

Sâmbătă, 3 ianuarie, vicepreședinta Venezuelei Delcy Rodríguez s-a adresat națiunii la televiziunea de stat a Venezuelei, declarând că Nicolás Maduro rămâne singurul președinte legitim al țării. Rodríguez a condamnat „agresiunea armată a Statelor Unite” împotriva Venezuelei, adăugând că guvernul în funcție este pregătit să apere poporul țării.

Potrivit agenției de știri Reuters, Delcy Rodriguez se află în Federația Rusă.

Curtea Supremă a țării a decis că vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, trebuie să îndeplinească atribuțiile de șef al statului în absența lui Nicolás Maduro.