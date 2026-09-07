Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată prin separarea transportului de pasageri și marfă de administrarea căilor ferate. Termen limită, angajamente europene și derogări de la lege

Guvernul R. Moldova urmează să examineze și să propună Parlamentului un proiect de lege privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) prin transformare în societate pe acțiuni. Potrivit documentului redactat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenția Proprietății Publice, noua entitate creată va fi Societatea pe Acțiuni „CFM-Infra”.

Conform proiectului, această reformă a sectorului feroviar național este cerută de angajamentele europene ale R. Moldova și de Planul de creștere 2025–2027. Reorganizarea presupune separarea administratorului de infrastructură de operatorii de transport de pasageri și marfă. Noua societate „CFM-Infra” va avea capital integral de stat și se va ocupa exclusiv de administrarea și modernizarea infrastructurii feroviare. Proiectul de lege este pe agenda ședinței Guvernului din 9 septembrie.

Două societăți rezultate din reforma feroviară

Reorganizarea prin transformare în S.A. „CFM-Infra” reprezintă a doua etapă a procesului. Procedura va începe oficial imediat după ce se va finaliza prima etapă, stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 38/2026, care presupune separarea prin dezmembrare și crearea S.A. „Calea Ferată din Moldova Pasageri și Marfă”.

Potrivit proiectului de lege, „toate procedurile administrative și de înregistrare vor avea caracter prioritar”, iar termenele legale de examinare pentru autoritățile publice vor fi reduse la jumătate. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Agenția Proprietății Publice va aproba un calendar detaliat cu pașii exacti pentru operaționalizarea noului sistem de guvernanță corporativă.

Procedură accelerată și derogări de la legea generală

Potrivit notei de fundamentare a documentului, pentru a încadra procesul în termenul-limită strict de decembrie 2026, proiectul de lege introduce o serie de măsuri excepționale și derogări de la legislația fiscală, civilă și a muncii:

Fără control fiscal prealabil: Reorganizarea prin transformare și înregistrarea „CFM-Infra” nu vor fi condiționate de efectuarea prealabilă a unui control fiscal. Toate datoriile și obligațiile fiscale se vor transmite automat către noua societate pe acțiuni.

Reorganizarea prin transformare și înregistrarea „CFM-Infra” nu vor fi condiționate de efectuarea prealabilă a unui control fiscal. Toate datoriile și obligațiile fiscale se vor transmite automat către noua societate pe acțiuni. Notificarea mai rapidă a creditorilor: Notificarea creditorilor se va face în termen de 5 zile de la publicarea avizului, iar cererile pentru garanții se vor depune în cel mult 10 zile. Reorganizarea nu va putea fi blocată, suspendată sau anulată prin opoziția creditorilor, cu excepția cazurilor în care se dovedește instanței un prejudiciu grav și iminent.

Notificarea creditorilor se va face în termen de 5 zile de la publicarea avizului, iar cererile pentru garanții se vor depune în cel mult 10 zile. Reorganizarea nu va putea fi blocată, suspendată sau anulată prin opoziția creditorilor, cu excepția cazurilor în care se dovedește instanței un prejudiciu grav și iminent. Consultarea restrânsă a angajaților: În domeniul raporturilor de muncă, termenele de informare și consultare a sindicatelor sau reprezentanților salariaților se reduc semnificativ. Angajații vor fi informați în termen de 10 zile, iar sindicatele au la dispoziție 5 zile pentru avizul consultativ. Toate contractele de muncă active vor fi preluate automat de către S.A. „CFM-Infra”.

În domeniul raporturilor de muncă, termenele de informare și consultare a sindicatelor sau reprezentanților salariaților se reduc semnificativ. Angajații vor fi informați în termen de 10 zile, iar sindicatele au la dispoziție 5 zile pentru avizul consultativ. Toate contractele de muncă active vor fi preluate automat de către S.A. „CFM-Infra”. Evaluare simplificată a activelor: În loc de evaluarea integrală a patrimoniului (procedură extrem de costisitoare și de durată), vor fi evaluate obligatoriu doar activele care se vor include ca aport la capitalul social la valoarea de piață.

„Subsecvent, dacă proiectul va fi adoptat, expertizele tehnice și evaluările patrimoniului invocate în proiect, nu vor genera cheltuieli, din motiv că se va lua în considerare expertizele și evaluările efectuate în cadrul implementării Hotărârii Guvernului nr. 38/2026 sau se va efectua o reevaluare în cazul expirării rapoartelor acestora, care nu poate avea loc dacă finalizarea reorganizării o să aibă loc pînă la finele anului curent. Dacă transferul unor salariați nu va fi posibil, disponibilizările se vor efectua conform Codului muncii nr. 154/2003 cu unele derogări legale privind termenii de notificare. Indiferent dacă s-ar aplica prevederile Codului muncii nr. 154/2003 sau derogările propuse la Codul muncii, disponibilizările vor implica plăți compensatorii. În același timp, proiectul prevede evitarea riscului suspendării circulației transportului feroviar, ce ar genera costuri mult mai mari pentru stat (pierderi economice, sociale și logistice), iar procesul de reorganizare propus a fi efectuat va permite continuarea serviciilor prestate în domeniul transportului feroviar”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.



Calea Ferată din Moldova revine pe profit în primul semestru al anului 2026

Anterior, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a informat că CFM a încheiat primul semestru al anului 2026 cu un rezultat financiar pozitiv, înregistrând un profit de circa 18 milioane lei.

Potrivit situației financiare a întreprinderii, în perioada ianuarie – iunie 2026, CFM a înregistrat venituri totale de 405,5 milioane lei, comparativ cu 306,2 milioane lei în aceeași perioadă a anului 2025.

În același timp, cheltuielile totale s-au redus la 387,5 milioane lei, față de 458,2 milioane lei în primul semestru al anului trecut. Astfel, conform MIDR, întreprinderea a înregistrat un profit de circa 18 milioane lei.