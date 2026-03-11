Peste 180 hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări, în ultimele 24 de ore. Recomandările IGSU

Peste 180 hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări, în ultimele 24 de ore. Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 55 de cazuri pentru lichidarea focarelor de ardere a vegetației în mai multe regiuni ale țării.

Incendii au fost înregistrate în raioanele Nisporeni, Rîșcani, Telenești, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Ungheni, Glodeni, Orhei, Comrat, Călărași, dar și altele, raportează IGSU.

Intervențiile echipajelor de salvatori și pompieri

Conform comunicatului de presă, un incendiu de proporții a fost înregistrat în amiaza zilei de 10 martie 2026 în satul Curchi, raionul Orhei. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri. În urma incendiului focul a afectat 40 hectare de vegetație uscată.

La fel, sursa citată scrie că o altă intervenție a avut loc în seara zilei de ieri în localitatea Șipoteni, raionul Hîncești. Focul a compromis 20 de hectare de vegetație uscată. De intervenția pompierilor a fost nevoie și în localitatea Milești, raionul Nisporeni, unde focul a cuprins o suprafață de 15 hectare de iarbă uscată.

O altă misiune de stingere a focarelor de ardere a avut loc la periferia satului Cornova, raionul Ungheni. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de pompieri și salvatori, care au reușit să lichideze flăcările ce s-au extins pe o suprafață de 26 hectare de vegetație uscată. De asemenea, pompierii IGSU au luptat cu focarele de vegetație uscată și stufăriș în localitățile Ciuciuleni și Lăpușna din raionul Hîncești, unde focul a nimicit 18 hectare, se arată în comunicat.

Recomandările IGSU