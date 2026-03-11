Fosta ambasadoare Liliana Guțan, cercetată de PA pentru un prejudiciu de peste 275 de mii de lei adus MAE, spune că este nevinovată și acuză „influențe politice”

Diplomata Liliana Guțan a confirmat că ea este fosta ambasadoare vizată în dosarul în care este cercetată pentru abuz de putere și abuz de serviciu, într-o cauză ce vizează un prejudiciu de peste 275 de mii de lei adus Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Liliana Guțan, ex-ambasadoarea R. Moldova în Regatul Suediei, Regatul Norvegiei, Finlanda și Islanda, afirmă că este nevinovată și acuză „conducerea politică a ministerului”. Declarațiile au fost făcute într-un comunicat de presă, miercuri, 11 martie, emis după ce Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat finalizarea urmăririi penale și transmiterea cauzei în instanță.

Potrivit procurorilor, ex-ambasadoarea ar fi cauzat un prejudiciu material bugetului Ministerului Afacerilor Externe (MAE) în valoare totală de 275 927 de lei. „Aceasta ar fi introdus în evidențele contabile ale misiunii diplomatice date neveridice privind prezența sa la locul de muncă și ar fi inclus mai multe cheltuieli personale pentru procurarea de bunuri, servicii și călătorii personale, dispunând, din postura funcției deținute, achitarea și restituirea unor mijloace financiare care nu i se cuveneau, din contul statului, în interes personal”, a relatat PA.

Cu privire la aceste acuzații, Liliana Guțan a scris că se declară nevinovată și a adăugat că ancheta „a fost inițiată cu scopul de a mă retrage din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar în Regatul Suediei, Regatul Norvegiei, Finlanda și Islanda”.

„Exprim dezacordul cu constatările anchetei Procuraturii Anticorupției, care spre regret a fost tergiversată și influențată politic de către conducerea politică a ministerului de externe. Exprim regretul că Ministerul Afacerilor Externe a ajuns să fie expus unor practici de intimidare a diplomaților de carieră prin procese penale, în interese politice”, a declarat ambasadoarea.

*ZdG a solicitat Ministerului Afacerilor Externe (MAE) o reacție în legătură cu acuzațiile formulate de fosta ambasadoare. Răspunsul instituției va fi publicat imediat ce va fi recepționat.

În continuare, aceasta s-a adresat instituțiilor media și misiunilor diplomatice străine acreditate în Republica Moldova.

„Fac apel către misiunile diplomatice străine acreditate în Republica Moldova, să nu facă concluzii negative în raport cu țara noastră în baza acestui caz, deoarece are la bază interese subiective și politice ale conducerii Ministerului. Având în vedere inițiativa Procuraturii Anticorupție de a face public acest caz, fac apel la instituțiile media să urmărească acest proces și să-l mediatizeze corect și echidistant. Fiind presată de aceste circumstanțe, nu-mi rămâne decât să-mi apăr onoarea și demnitate în instanța de judecată, bazându-mă pe un proces echitabil”, a conchis Liliana Guțan.

Pentru infracțiunile imputate ex-ambasadoarei, legea prevede pedeapsa cu amendă între 67 500 și 117 500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru o perioadă de 5 până la 10 ani.

Potrivit legii, o persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, amintesc procurorii.