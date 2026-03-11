Locuitorii din orașul Bălți au rămas fără apă potabilă din cauza riscului de poluare a râului Nistru

Locuitorii municipiului Bălți au rămas din nou fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din motive de siguranță sanitară. Potrivit informațiilor preliminare, o pată de produse petroliere ar fi ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru, ceea ce a determinat oprirea temporară a captării apei pentru a evita contaminarea sistemului de alimentare, scrie NordNews.

Miercuri, 11 martie, cititorii Ziarului de Gardă din Bălți ne-au confirmat că au rămas fără apă potabilă. ZdG a solicitat informații de la Ministerul Mediului al R. Moldova pe marginea acestui subiect. Le vom publica când vom primi un răspuns.

Directorul întreprinderii Apă-Canal Bălți, Vitalie Ungureanu, a declarat pentru NordNews că pata de petrol a ajuns până la zona stației de captare a apei utilizată de Aquanord, iar operatorul a fost nevoit să oprească procesul de pompare încă de aseară.

„Asta înseamnă că pata a ajuns până la stația unde Aquanord captează apa și ei s-au deconectat de la ora 21:00. În acest moment, practic centrul orașului a rămas fără apă. Cartierul 8, Cartierul 6 și zona Dacia încă mai au apă”, a precizat Ungureanu pentru sursa citată.

Din cauza lipsei apei, mai multe instituții de învățământ din municipiu au trecut la program redus, iar unele ore ar putea fi suspendate pentru a putea respecta normele sanitare.

Autoritățile locale spun că măsura este una preventivă, până când specialiștii vor verifica calitatea apei și vor elimina riscurile pentru sănătatea populației.

Marți, 10 martie, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru, subliniind că instituțiile au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

„În acest context, Ministerul Mediului, în calitate de autoritate responsabilă de bază, împreună cu alte instituții competente din domeniu: Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, asigură monitorizarea continuă a situației (24/24) și au prelevat probe de apă din mai multe puncte ale râului Nistru.

Primele evaluări indică faptul că nivelul de oxigen din apă se încadrează în limite normale, însă rezultatele finale ale analizelor de laborator vor confirma impactul exact. Primele rezultate preliminare sunt așteptate în cursul zilei de mâine (miercuri, 11 martie, n.r.), iar analizele complete pot dura până la câteva zile.

Conform evaluărilor actuale:

– curgerea apei este lentă, iar în unele sectoare există porțiuni înghețate, ceea ce încetinește deplasarea eventualelor reziduuri;

– substanța se poate dispersa pe parcursul deplasării pe râu în concentrații mai mici.

Până la publicarea rezultatelor ultimelor analize, autoritățile au elaborat următoarele măsuri pentru populația din localitățile riverane Nistrului pe porțiunea direct afectată:

– interzicerea utilizării apei direct din Nistru pentru consum uman;

– abținerea de la utilizarea apei pentru adăparea animalelor;

– abținerea de la pescuit;

– evitarea utilizării apei pentru irigare;

– informarea autorităților în cazul observării unor pete sau urme de poluare la suprafața apei”, se spune în comunicat.

Autoritățile susțin că sistemele de captare a apei potabile nu utilizează captări de la suprafața râului, iar apa trece prin procese de filtrare și tratare, fiind monitorizată permanent.