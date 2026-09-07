Peste 13 700 de sesizări privind violența în familie, înregistrate în primele opt luni ale anului. Poliția anunță că va raporta zilnic cazurile de violență în familie

Peste 50 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, iar polițiștii au emis 22 de ordine de restricție de urgență. Datele au fost prezentate luni, 7 septembrie, de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit oamenilor legii, în perioada 31 august – 7 septembrie, oamenii legii au aplicat măsurile legale necesare în cazul a 254 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie.

În aceeași perioadă, polițiștii au întocmit 29 de procese-verbale contravenționale, iar instanțele de judecată au emis 24 de ordonanțe de protecție. Totodată, au fost înregistrate șase încălcări ale ordonanțelor de protecție.

În ultima săptămână, polițiștii au emis 109 ordine de restricție de urgență. Pentru încălcarea acestora au fost întocmite alte 22 de procese-verbale contravenționale.

De la începutul anului, Poliția a înregistrat 13 747 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie și conflicte familiale. La evidența IGP se află, în prezent, 7 249 de agresori familiali. În primele opt luni ale anului, oamenii legii au pornit 597 de cauze penale și au întocmit 1 293 de procese-verbale contravenționale.

În aceeași perioadă, polițiștii au emis 4 766 de ordine de restricție de urgență, iar pentru încălcarea acestora au fost întocmite 787 de procese-verbale.

Instanțele de judecată au emis 817 ordonanțe de protecție, dintre care 692 sunt monitorizate electronic. În urma încălcării prevederilor ordonanțelor de protecție, au fost pornite 400 de cauze penale.

„În contextul în care violența în familie este un subiect tot mai prezent în spațiul online, va prezenta zilnic evoluția cazurilor sesizate și măsurile întreprinse pentru protejarea victimelor”, a precizat Inspectoratul.

Oamenii legii vor raporta zilnic cazurile de violență după ce două corpuri neînsuflețite au fost depistate într-o localitate din raionul Criuleni, în dimineața zilei de 31 august. Potrivit Poliției, este vorba despre doi soți. Sesizarea a fost făcută de fiica lor, în vârstă de 15 ani. În cadrul examinării preliminare, medicul legist a depistat pe suprafața corpurilor plăgi prin împușcare. Potrivit informațiilor preliminare, între bărbat, care avea vârsta de 47 de ani, și femeie, care avea 42 de ani, ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis.

„Arma utilizată, deținută ilegal și care ar fi fost confecționată artizanal, a fost depistată la fața locului și urmează a fi supusă expertizării. Polițiștii se află la fața locului și întreprind în continuare acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, a menționat Poliția.

Marți, 1 septembrie, Procuratura raionului Criuleni a anunțat că verifică modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului care și-a împușcat soția. Procurorii ar urma să cerceteze inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă, în pofida măsurii dispuse, conform unui comunicat de presă.

Potrivit informațiilor preliminare, în dimineața zilei de 31 august, poliția a fost sesizată prin Serviciul 112, după ce o femeie de 42 de ani a fost depistată inconștientă în locuință.