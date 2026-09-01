Procuratura spune că va verifica circumstanțele și modul de executare a măsurii de protecție aplicate asupra femeii de la Criuleni, împușcată de soț în propria casă

Procuratura raionului Criuleni verifică modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului care și-a împușcat soția luni, 31 august. Procurorii ar urma să cerceteze inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă, în pofida măsurii dispuse, conform unui comunicat de presă.

A doua zi după înregistrarea tragediei, Procuratura Generală a emis un comunicat intitulat „Dublu deces într-un caz de violență în familie, la Criuleni. Procuratura verifică circumstanțele și modul de executare a măsurii de protecție”.

Potrivit informațiilor preliminare, în dimineața zilei de 31 august, poliția a fost sesizată prin Serviciul 112, după ce o femeie de 42 de ani a fost depistată inconștientă în locuință.

„Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că un bărbat în vârstă de 47 de ani s-ar fi deplasat la domiciliul comun, unde se afla soția sa, deși, anterior, în privința acestuia fusese emisă o ordonanță de protecție. Acesta ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi efectuat o împușcătură în direcția femeii, după care ar fi mers în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat. La fața locului au intervenit polițiștii, procurorul de serviciu și medicul legist. În cadrul cercetării au fost ridicate arma, muniții și alte obiecte relevante pentru anchetă. Pe acest caz a fost înregistrat un proces penal, iar în continuare urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, examinarea obiectelor ridicate, precum și alte acțiuni procesuale necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În cadrul acțiunilor desfășurate, se vor examina atât acțiunile făptuitorului îndreptate asupra victimei, cât și asupra altor membri de familie”, se arată în comunicat.

„În prezent, sunt depuse eforturi pentru identificarea persoanelor din familia extinsă sau din rețeaua de suport care le-ar putea oferi copiilor un mediu sigur și stabil”, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii și protecției Sociale, cu referire la cazul soților de la Criuleni, găsiți împușcați la domiciliu.

Potrivit aceluiași comunicat, în prezent, „Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul structurii teritoriale de asistență socială, este alături de cei trei copii și întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca aceștia să beneficieze, în această perioadă dificilă, de protecție, siguranță și sprijin”.

„Specialiștii din domeniul asistenței sociale, împreună cu autoritatea tutelară locală și celelalte instituții competente, au intervenit pentru evaluarea situației copiilor și identificarea celor mai potrivite măsuri de protecție și îngrijire. În funcție de necesitățile identificate, copiilor le vor fi oferite serviciile sociale și psihologice necesare”, se mai arată în comunicat.

Corpurile neînsuflețite ale celor doi soți au fost depistate în prima parte a zilei de 31 august 2026.