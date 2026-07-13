Percheziții la Judecătoria Chișinău: un avocat și un angajat al instanței, reținuți într-un dosar de trafic de influență

Un avocat și un angajat al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) într-o cauză penală pornită pentru trafic de influență, în urma unor percheziții desfășurate luni, 13 iulie.

Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4500 și 6000 de euro pentru fiecare caz, susținând că acesta ar avea influență asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și i-ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în interesul unui agent economic.

„Ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor, au efectuat percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale bănuiților, precum și într-un birou de serviciu. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală. Cei doi bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de urmărire penală al CNA”, se arată în comunicatul CNA.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării altor persoane care ar putea fi implicate în schemă.