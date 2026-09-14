„Unde-s banii?”, o campanie pornește prin Moldova în căutarea investițiilor europene. Prima oprire – Hîncești

Centrul de Informare al Uniunii Europene, Europe Café lansează campania „Unde-s banii?”, în care vor vizita comunitățile din R. Moldova pentru a arăta unde și cum se văd investițiile Uniunii Europene în viața de zi cu zi. Prima oprire are loc în raionul Hîncești luni, 14 septembrie 2026.

Pe parcursul zilei de 14 septembrie, creatorii de conținut Doina Danielean și Alexandru Ghețan vor vizita proiecte și inițiative sprijinite de Uniunea Europeană (UE) în raionul Hîncești și vor discuta cu beneficiarii pentru a vedea ce schimbări au produs acestea.

Seara, de la ora 18:30, oprirea de la Hîncești se va încheia cu un eveniment public și un concert susținut de Gabriel Nebunu, în Piața Suveranității.

„Prin «Unde-s banii?» vrem să aducem sprijinul Uniunii Europene mai aproape de oameni și să-l facem ușor de înțeles. Nu spunem doar că există investiții europene, ci îi invităm pe oameni să le descopere acolo unde acestea produc schimbări reale. Este o campanie despre transparență, despre rezultate care pot fi văzute și despre oamenii care pot spune cel mai bine ce impact au avut aceste investiții în comunitățile lor”, spune Ina Prisăcaru, manageră campanii de comunicare, Proiectul de Comunicare Strategică și Suport pentru Mass Media.

În perioada septembrie–octombrie 2026, campania va ajunge în Hîncești, Telenești, Orhei, Rezina, Briceni, Călărași, Florești, Cimișlia, UTA Găgăuzia și Bălți.

În fiecare dintre cele zece regiuni incluse în campanie, creatorii de conținut vor vizita proiecte susținute de UE și vor discuta direct cu beneficiarii.

Sursa: Facebook/ Europe Café



