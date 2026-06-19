Pensiile funcționarilor cu statut special vor fi recalculate după reguli noi. Ce prevede reforma

Reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar vizează și ajustarea sistemului de pensii destinat militarilor și funcționarilor cu statut special, au anunțat într-o conferință comună ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru și ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

Măsura vizează angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ministerului Apărării, Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Centrului Național Anticorupție (CNA) și Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

„Reforma urmărește menținerea recunoașterii specificului acestor profesii, concomitent cu asigurarea unei mai mari echități și sustenabilități financiare a sistemului”, a precizat Ministerul Muncii.

Prima modificare importantă este introducerea unei vârste clare de pensionare. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036.

Totuși, pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică riscuri sporite se păstrează posibilitatea pensionării la 45 de ani.

O altă schimbare se referă la vechimea necesară pentru obținerea pensiei. În prezent, este suficientă o vechime specială de 12 ani și 6 luni. Noua abordare propune o vechime specială de 20 de ani.

„Pentru anumite categorii cu risc sporit, pragul va fi de 15 ani. Este important de menționat că datele existente arată că majoritatea beneficiarilor acumulează deja, în practică, perioade de activitate care depășesc considerabil pragul actual. Prin urmare, reforma urmărește în mare măsură să aducă legea mai aproape de realitatea existentă.”

O modificare este eliminarea obligației de eliberare din serviciu pentru stabilirea pensiei. Persoana nu va mai fi obligată să părăsească sistemul pentru a beneficia de dreptul la pensie.

Un element nou al reformei este introducerea mecanismului de reexaminare a pensiei.

Potrivit Ministerului, în prezent, dacă o persoană continuă să activeze după dobândirea dreptului la pensie, această activitate suplimentară nu este valorificată în mod corespunzător.

Noua lege propune posibilitatea reexaminării pensiei după acumularea a 60 de luni (cinci ani) de activitate realizate după 1 ianuarie 2027. Ulterior, reexaminarea poate fi efectuată repetat la fiecare 24 de luni. Aceasta înseamnă că experiența suplimentară și contribuția continuă la serviciul public vor fi recunoscute.

Ministerul susține că vor fi schimbări și în ceea ce privește modul de calcul al pensiei. În locul bazei actuale, care utilizează ultimele 12 luni de activitate, se propune utilizarea unei perioade de 60 de luni.

În paralel, se propune uniformizarea indemnizațiilor unice acordate la eliberarea din serviciu între instituții. Astfel, cuantumul acestora va fi stabilit după criterii uniforme și previzibile, în funcție de vechimea acumulată.

De asemenea, limitele de vârstă pentru aflarea în serviciu vor fi majorate cu câte cinci ani, „ceea ce va permite instituțiilor să valorifice mai bine experiența personalului calificat”.

Conform ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, în urma reformei sistemului de salarizare în sectorul bugetar, aproximativ 170 de mii de funcționari publici și angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale cuprinse între 10% și 30%, „implementarea acestor măsuri fiind planificată pentru toamna acestui an, odată cu rectificarea bugetară”.