Patru kilograme de droguri, camuflate în produse alimentare și trimise prin colete din Spania în R. Moldova, au fost capturate de ofițerii antidrog

Ofițerii Direcției Antidrog, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță o captură de patru kilograme de droguri din Spania și reținerea a doi tineri învinuiți de procurori pentru implicare în trafic de droguri. Potrivit anchetei, cele trei kilograme de marijuana și un kilogram de cocaină au fost camuflate în colete cu produse alimentare, inclusiv „paste făinoase și paneton”, scrie Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Autocarul a traversat punctul de trecere a frontierei Leușeni, fiind monitorizat de ofițerii antidrog până la locația în care coletele erau preluate de apropiații persoanelor din diaspora din Spania.

„La fața locului, oamenii legii au reținut un tânăr de 21 de ani, care venise să preia coletul cu drogurile camuflate în produsele alimentare. Conform probelor acumulate, acesta ar fi avut rolul de curier și urma să depoziteze drogurile, care ulterior ar fi fost comercializate prin intermediul aplicației Telegram”, potrivit IGP.

În același dosar a fost reținut și un tânăr de 18 ani, care, potrivit anchetatorilor, a însoțit transportul cu droguri din Spania până în R. Moldova.

„Acesta ar fi avut și sarcina de a supraveghea împrejurimile și de a avertiza membrii grupării în cazul în care ar fi observat un pericol de deconspirare. Acțiunea oamenilor legii a dus la reținerea sa înainte ca planul infracțional să fie dus la îndeplinire”, se arată în comunicat.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a înaintat ambilor învinuirea pentru trafic de droguri, iar judecătorul de instrucție a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, iar, potrivit legii, cei doi beneficiază de prezumția nevinovăției, conform IGP.