Parchetul European investighează Comisia Europeană cu privire la vânzarea unor clădiri ale UE către Belgia în 2024

Parchetul European desfășoară „activități de colectare de probe” legate de o anchetă asupra Comisiei Europene (CE) privind vânzarea a 23 de clădiri ale UE către Belgia în 2024, au confirmat joi, 12 februarie, surse din cadrul Comisiei Europene și al Parchetului pentru agenția EFE.

„Parchetul European poate confirma că desfășoară activități de colectare de probe în cadrul unei anchete în curs”, a declarat pentru EFE Paula Telo Alves, purtătoare de cuvânt a Parchetului European.

La rândul său, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru EFE că sunt „conștienți de o anchetă în curs desfășurată de Parchetul European în legătură cu vânzarea a 23 de clădiri ale Comisiei către statul belgian în 2024”.

Potrivit purtătorului de cuvânt european, „vânzarea clădirilor a fost efectuată respectând procedurile și protocoalele stabilite”.

„Suntem încrezători că procesul a fost desfășurat corect. Comisia este angajată în transparență și responsabilitate și va coopera pe deplin” cu autoritățile pentru a asigura o anchetă amănunțită și independentă în această chestiune”, a declarat el.

Poliția belgiană a efectuat pe 12 februarie percheziții la mai multe sedii ale Comisiei din Bruxelles, potrivit Financial Times.

Vânzările care fac obiectul anchetei au avut loc în timpul mandatului fostului comisar pentru buget, austriacul Johannes Hahn. Nici Parchetul, nici Comisia Europeană nu au dorit să ofere detalii suplimentare despre anchetă.