Produsele din carne de pasăre și carnea de pasăre de pe întreg teritoriul R. Moldova vor putea fi exportate în Uniunea Europeană

Întreg teritoriul R. Moldova a fost inclus în lista țărilor autorizate pentru introducerea în Uniunea Europeană a transporturilor de produse din carne de pasăre, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Decizia a fost luată pe 6 februarie 2026, după ce Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări la lista țărilor terțe autorizate să introducă în UE transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre.

Modificările normative au avut loc după ce ANSA a furnizat garanții despre faptul că în zonele de unde își are originea carnea proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre, autorizată pentru export în Uniunea Europeană, nu s-au înregistrat focare de gripă aviară înalt patogenă timp de cel puțin 12 luni.

„Prin actualizarea dată, R. Moldova își consolidează statutul în cadrul sistemului european de autorizare a exporturilor de origine animală, recunoscându-se standardele de sănătate publică și de sănătate animală aplicate pe teritoriul țării”, comunică ANSA.

Măsurile adoptate de Comisia Europeană reflectă evaluările privind situația epidemiologică a bolilor transmise prin animale și se înscriu în politicile UE de garantare a siguranței alimentare și a protecției consumatorilor.

„Listarea Moldovei in Regulamentul UE va facilita accesul producătorilor la piața de consum extinsă a UE și va încuraja alinierea continuă la reglementările și standardele comunitare în domeniul sănătății animalelor și siguranței alimentelor”, scrie ANSA.

Până acum, R. Moldova era autorizata de Comisia Europeana să exporte carne de pasăre și produse din carne de pasăre doar din anumite regiuni ale țării, care nu erau afectate de focare de gripă aviară, așa cum este prevazut în legislația Uniunii Europene.