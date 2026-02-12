Mașina scoasă neautorizat din parcarea specială de doi deputați ai partidului „Democrația Acasă” a fost readusă în parcare de către proprietar. Igor Grosu: Ei trebuie să fie sancționați

Mașina sechestrată de oamenii legii și scoasă neautorizat din parcarea specială de doi deputați din fracțiunea condusă de Vasile Costiuc a fost readusă în parcare de către proprietar. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat incidentul drept „o hoție”. Potrivit acestuia, deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc „trebuie să fie sancționați”.

„Trebuie să fie sancționați. Am un déjà-vu. În parlamentul precedent am avut o grupare criminală organizată: Șor. Îl știți. Îl țineți minte. Am impresia că acest gol a fost completat cu astfel de profil de politicieni deja poziționați pro-români, unioniști, suveraniști, dar în fond comportamentul e același: minciună, provocări, provoacă poliția. Am înțeles că și cei pe care ei chipurile au vrut să-i ajute au înțeles că s-a produs un furt, o hoție. Din câte știu, omul a dus repede mașina și a parcat-o la loc”, a declarat speakerul Igor Grosu pentru NewsMaker.

De cealaltă parte, deputata Ana Țurcan-Oboroc și liderul fracțiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, resping acuzațiile, menționând cu au intrat pe teritoriul parcării în baza legitimației de deputat. Potrivit acestora, executoarea judecătorească – pe care o acuză că ar fi pus sechestru pe automobil contrar legii – și-ar fi revocat decizia.

Ieri, 11 februarie, Poliția a anunțat că doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul R. Moldova ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului, a anunțat Poliția.

Cei doi deputați sunt Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc, aleși pe lista partidului „Democrația Acasă”. Sergiu Stefanco a publicat un video în care „au solicitat încetarea imediată a încălcării legii comise de executoarea Ala Ungureanu și au eliberat automobilul de la parcare”.

În comunicatului de presă al Poliției se precizează că la data de 7 februarie, polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare.

Conform surselor ZdG, automobilul aparține soției unui agricultor care a fost participant al protestelor „Forța Fermierilor” și membru al partidului „Democrația Acasă”.

Într-un comentariu pentru ZdG, executoarea judecătoarească Ala Ungureanu a declarat că nu cunoaște detalii despre cele întâmplate, deoarece nu s-a aflat la fața locului în momentul în care deputații au ridicat mașina. „Nu eu am anunțat mașina în căutare, cazul mi-a venit ulterior”, a declarat Ala Ungureanu. Conform surselor ZdG, procedura de executare a fost inițiată de executorul judecătoresc Petru Chirtoacă.

„Pe marginea acestor acțiuni a fost întocmit un raport de autosesizare privind presupusele fapte ilegale ale deputaților, materialele urmând a fi expediate Procuraturii Cahul pentru examinare și adoptarea unei decizii în conformitate cu legislația. Reiterăm că respectarea strictă a cadrului normativ este obligatorie pentru toate persoanele, indiferent de funcția publică sau statutul deținut”, a scris Poliția.