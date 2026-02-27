Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi”

Pakistanul a bombardat peste noapte obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict a devenit un „război deschis”, transmite Reuters.

Potrivit jurnaliștilor AFP din Kabul, s-au auzit explozii puternice și zgomotul avioanelor de luptă până dimineață. În Kandahar (sudul Afganistanului), unde locuiește liderul suprem taliban Hibatullah Akhundzada, un alt jurnalist AFP a raportat, de asemenea, că a auzit aeronave de război.

Un purtător de cuvânt al talibanilor a confirmat pentru Al Jazeera că avioanele de război pakistaneze au atacat Kabulul, Paktoa și Kandahar.

Surse din domeniul securității din Pakistan au afirmat că atacurile au implicat și lovituri aeriene și terestre împotriva posturilor, sediilor și depozitelor de muniție ale talibanilor în mai multe sectoare de-a lungul frontierei.

Ambele părți au afirmat că au provocat pierderi grele inamicului, prezentând cifre foarte diferite, care nu au putut fi verificate în mod independent, notează Reuters.

Rusia a făcut apel la Afganistan și Pakistan să oprească imediat atacurile și să-și rezolve disputele prin mijloace diplomatice, a transmis vineri ministerul de extrene de la Moscova, citat de agenția RIA. De asemenea, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a oferit vineri dimineață să „faciliteze dialogul” dintre Afganistan și Pakistan.

„Acum este război deschis”

„Răbdarea noastră s-a epuizat. Acum este război deschis între noi și voi (Afganistan)”, a declarat vineri ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif.

Reuters scrie că atacurile riscă să se transforme într-un conflict prelungit de-a lungul frontierei de 2.600 km, după o veche dispută privind acuzațiile Islamabadului că regimul de la Kabul adăpostește militanți care efectuează atacuri în Pakistan. Talibanii au negat acuzațiile și au transmis că securitatea Pakistanului este o problemă internă.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că forțele pakistaneze au efectuat atacuri aeriene în anumite zone din Kabul, Kandahar și Paktia.

Pakistanul și Afganistanul spun fiecare că au provocat pierderi grele

„Contraatacurile pakistaneze împotriva țintelor din Afganistan continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului pakistanez, Mosharraf Zaidi, într-o postare pe X, descriind acțiunea ca un răspuns la „atacurile afgane neprovocate”.

Martorii Reuters din Kabul au declarat că s-au auzit multe sirene de ambulanță după explozii puternice și sunetul avioanelor.

Zaidi a declarat că 133 de luptători talibani afgani au fost uciși și peste 200 răniți, 27 de posturi au fost distruse și nouă capturate.

Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, a declarat că 55 de soldați pakistanezi au fost uciși și 19 posturi capturate, în timp ce opt luptători talibani au fost uciși, 11 răniți și 13 civili răniți în provincia Nangarhar.

„Stare de alertă maximă” în Pakistan

Pakistanul se află în stare de alertă maximă de securitate de când a lansat atacuri aeriene la începutul acestei săptămâni, care, potrivit Islamabadului, au vizat taberele Tehreek-e-Taliban (TTP) (talibanii pakistanezi), și militanții Statului Islamic din estul Afganistanului.

Kabul a afirmat că atacurile pakistaneze au ucis 13 civili și a susținut din nou că nu permite militanților să opereze de pe teritoriul său. Talibanii au avertizat, de asemenea, că vor răspunde cu fermitate.

O agenție de presă de stat din Nangarhar, Afganistan, Bakhtar News Agency, a distribuit o imagine a ceea ce a descris ca drept un batalion de atacatori sinucigași și a citat o sursă din cadrul serviciilor de securitate afgane, care a afirmat că aceștia erau echipați cu veste explozive și mașini-capcană și erau pregătiți să lovească ținte importante.

Oficialii pakistanezi au spus în ultimele zile că se tem de o escaladare a atacurilor militanților în centrele urbane.

