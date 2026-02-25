Moldmediacard – 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele

Sunt zile în care cifrele capătă sens, iar performanța devine emoție. Într-o astfel de zi am celebrat recent 25 de ani de activitate ai moldmediacard – compania fiică a maib.

Evenimentul aniversar a reunit parteneri, clienți și membri ai echipei, oferind un prilej de a celebra realizările comune și de a reafirma angajamentul pentru performanță și inovație continuă.

Aliona Stratan, Prim-vicepreședintă maib și Președintă a Consiliului de Administrare moldmediacard, a subliniat:

„La moldmediacard nu vorbim doar despre procesare de plăți. Vorbim despre infrastructură care susține economia, despre tehnologie care accelerează businessuri și despre echipe care gândesc cu un pas înainte. Am convingerea că viitorul aparține companiilor care au curajul să inoveze continuu, să investească în platforme scalabile și să creeze experiențe fluide pentru parteneri și clienți. Moldmediacard exact asta face: transformă complexitatea în simplitate și tehnologia în avantaj competitiv. Suntem mândri să construim împreună un ecosistem de plăți modern, sigur și pregătit pentru următorul nivel de creștere, oferind întreaga expertiză și tot sprijinul pentru ca partenerii să crească și să se dezvolte într-un mediu de piață dinamic.”

Adrian Tărîță, Director General moldmediacard, a declarat:

„Acești 25 de ani marchează o călătorie solidă, construită pas cu pas pe competență tehnologică, rigoare operațională și parteneriate durabile. Privim cu recunoștință către echipa noastră, către partenerii care ne-au fost alături și către toți cei care au contribuit la succesul moldmediacard. Fiecare realizare reflectă efortul comun și dedicarea celor care cred în viziunea noastră, iar această aniversare este și un moment de mulțumire pentru încrederea pe care am construit-o împreună.”

De-a lungul anilor, compania a evoluat constant, adaptându-se transformărilor din industrie și investind strategic în tehnologie, securitate și infrastructură. Prin soluții moderne de procesare și standarde ridicate de siguranță, moldmediacard a devenit un pilon esențial al ecosistemului financiar, asigurând fluxuri eficiente și protejate de tranzacționare.

Atmosfera serii a fost completată de momente artistice care au adăugat profunzime și emoție celebrării. Totodată, istoria moldmediacard a prins viață printr-un spectacol de desen în nisip, care a ilustrat vizual etapele esențiale ale evoluției companiei, transformând parcursul celor 25 de ani într-o poveste artistică, simbolică și memorabilă.

Momentul aniversar a fost marcat și prin lansarea noii identități vizuale, o expresie a maturității organizației și a direcției sale strategice. Conceptul pornește de la esența companiei rolul de nucleu tehnologic prin care circulă permanent fluxuri de tranzacții și este transpus vizual prin simbolul cercului, care sugerează continuitate, conexiune și siguranță. Noua identitate poziționează compania nu doar ca furnizor de servicii tehnice, ci ca infrastructură esențială a sistemului financiar.

Identitatea vizuală este dezvoltată în coerență cu ADN-ul maib, reflectând apartenența la un grup integrat și consolidând dinamica unui procesator modern.

Tu conduci. maib