34 de ani la Războiului de pe Nistru: programul manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței

Luni, 2 martie, este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. Astfel, pentru comemorarea eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992, la Chișinău se va desfășura un șir de activități.

Conform programului publicat de Guvern, la ora 10:00, președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului vor depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

La ora 10:20, cei trei lideri se vor alătura veteranilor războiului de pe Nistru la Marșul Memoriei. Coloana se va forma în Piața Marii Adunări Naționale și se va deplasa spre monumentul „Maica Îndurerată”. Invităm veteranii și toți cetățenii să se alăture marșului din punctul de pornire – Piața Marii Adunări Naționale – și să participe la acest eveniment de unitate națională, pentru a onora curajul și rezistența poporului nostru, dar și a ne reafirma adeziunea pentru pace și libertate.

La „Maica Îndurerată”, începând cu ora 11:10, manifestările vor continua cu un miting de doliu, iar la 11:30 va fi ținut minutul național de reculegere, continuând cu depunerea de flori la monument.

În 2026 se împlinesc 34 de ani la Războiului de pe Nistru.

Conflictul militar dintre băștinași și separatiști, cu implicarea, conform deciziei CtEDO din 2004, a Federației Ruse, a început pe 2 martie 1992, pe Nistru. Peste 30 mii de compatrioți au luptat în Războiul de pe Nistru, iar 321 și-au pierdut viața.