Cutremur de 4,5 grade în zona seismică Vrancea. Alte două seisme au fost înregistrate în timpul nopții

Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs joi seară în zona seismică Vrancea din România, potrivit datelor oficiale transmise de autoritățile române.

„În ziua de 26 Februarie 2026 la ora 19:21:52 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 107.9km. Intensitate: III”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

La ora 20:52:46, un alt cutremur s-a produs în România. Potrivit INFP, seismul a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs în Dobrogea, județul Tulcea, la adâncimea de 3 km. Cutremurul a avut loc în apropiere de Tulcea, Constanța, Brăila și Galați.

Alte două cutremure s-au produs în cursul nopții în aceeași zonă seismică. Conform Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismele au avut magnitudini de 2,7 și 3,3 pe scara Richter și s-au înregistrat la orele 00:40 și 05:37, la adâncimi de 124,6 km și 119,9 km. Acestea au fost catalogate drept cutremure slabe.

Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudinea de 4,4, au avut loc la data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv la 11 mai, în județul Vrancea.