Oficial polonez: „Mesajul nostru către Vladimir Putin este: știm ce puneți la cale, nu o faceți”. Declarațiile făcute în a doua zi a summitului NATO de la Ankara

În a doua zi a summitului NATO organizat în capitala Turciei, Ankara, șeful NATO, Mark Rutte, a lăudat creșterea cheltuielilor pentru apărare din partea aliaților europeni și canadieni, în timp ce prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat, de asemenea, că povara apărării va fi luată „de pe umerii SUA”. Cu toate acestea, Trump a sugerat că SUA plătesc „miliarde de dolari prea mult” pentru a asigura securitatea Europei. „Am fost tratați nedrept. Plătim disproporționat”, a declarat el reporterilor.

Într-o declarație acordată CNN în marja summitului NATO, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a subliniat îngrijorările continue ale Europei cu privire la războiul hibrid din partea Rusiei. „Mesajul nostru către Vladimir Putin este: știm ce puneți la cale, nu o faceți”, a declarat Sikorski.

„Rusia poartă un război hibrid împotriva noastră de ani de zile. Occidentul nu l-a recunoscut, cred că acum cu toții îl recunoaștem”, a spus Sikorski. „Sunt incendii, asasinate, interferențe în politica noastră, dezinformare masivă și terorism de stat.”

CNN scrie că Polonia a fost avertizată de Statele Unite că președintele rus Vladimir Putin ar putea decide să atace Europa – într-un mod limitat, poate cu drone sau o altă formă de război hibrid.

Sursa citată notează că între timp, apărarea aeriană a Ucrainei nu a reușit să doboare niciuna dintre rachetele balistice rusești lansate asupra ei peste noapte, a declarat armata sa, în timp ce liderul țării continuă să îndemne aliații să furnizeze Ucrainei interceptoare Patriot.

În prima zi a summitului, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că „Europa are nevoie urgentă de propria capacitate de a produce sisteme antibalistice și rachetele de care au nevoie. Cu toții prețuim sistemul Patriot. Este un sistem excelent. Există și altele”, a declarat Zelenski.

Tot astăzi, 8 iulie, prim-ministra daneză Mette Frederiksen, la o zi după ce președintele american Donald Trump a reiterat că Groenlanda ar trebui să fie controlată de SUA, a declarat că Danemarca este pregătită să apere fiecare centimetru din NATO, inclusiv Regatul Danemarcei.