NATO va lansa un sistem unificat de supraveghere pentru a urmări în timp real mișcările trupelor rusești. Sistemul va acoperi întreg flancul estic, de la Finlanda până în România

NATO lansează un sistem unificat de supraveghere pentru flancul estic al alianței, care se întinde de la Finlanda până în România, care va permite urmărirea în timp real a mișcărilor trupelor rusești. Potrivit Bild, care citează documente interne ale alianței, proiectul se numește Inițiativa de Descurajare a Flancului Estic (EFDI).

Conform proiectului, o rețea de sateliți, drone, senzori tereștri și sisteme robotizate va fi desfășurată de-a lungul întregii frontiere estice a NATO pentru a înregistra orice mișcări de trupe. Datele rezultate despre unitățile rusești vor fi analizate de inteligența artificială. De exemplu, dacă o dronă detectează o coloană de tancuri rusești în apropierea granițelor alianței, sistemul va combina automat imagini din satelit, date de la senzori și radar, scrie Bild.

Publicația notează că aceste date vor fi disponibile tuturor țărilor alianței în timp real. Comandanții NATO vor avea o imagine completă a evenimentelor și vor putea determina rapid ce forțe și resurse să desfășoare pentru a respinge un atac. Acest nou concept se numește Kill Web. Principiul său este de a detecta o țintă, de a lua o decizie și de a ataca, scrie Bild.

Ofițerul armatei americane, Matt Blubaugh, spune că NATO nu va abandona armele tradiționale. „Acest lucru nu înlocuiește tancurile, artileria, avioanele de luptă sau soldații. Conceptul este de a le păstra potențialul de luptă și de a oferi comandanților mai mult timp și avantaje în luarea deciziilor”, a spus el.

Bild scrie că NATO își va schimba abordarea în apărarea flancului estic. Acum, în cazul unui atac, vehiculele aeriene fără pilot (UAV) – drone de atac, roboți terestre și alte sisteme fără pilot – vor fi primele care vor ataca. Acestea sunt destinate să încetinească avansul inamicului și să provoace daune maxime înainte ca aeronavele, tancurile și forțele terestre să se angajeze. Potrivit Bild, alianța dorește să implementeze rapid proiectul și consideră că o combinație de supraveghere digitală, inteligență artificială și partajare automată a informațiilor va descuraja Rusia și va reduce probabilitatea unui atac.

Noua inițiativă face parte din reînarmarea la scară largă a NATO după izbucnirea războiului din Ucraina. Alianța lansează, de asemenea, programul de drone Drone Edge, în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, extinde sistemul de supraveghere prin satelit HALO, achiziționează până la 10 aeronave de avertizare timpurie suedeze Saab GlobalEye și stabilește rețeaua de facilități NATO Engine pentru a crește rapid producția de arme, scrie sursa citată.