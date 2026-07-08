Danemarca este pregătită să apere „fiecare centimetru al NATO”, afirmă prim-ministra Mette Frederiksen

Danemarca este pregătită să apere fiecare centimetru din NATO, inclusiv Regatul Danemarcei, a declarat miercuri, 8 iulie, la Ankara, prim-ministra daneză Mette Frederiksen, la o zi după ce președintele american Donald Trump a reiterat că Groenlanda ar trebui să fie controlată de SUA, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Afirmațiile lui Trump conform cărora SUA trebuie să achiziționeze sau să controleze Groenlanda – teritoriu danez semi-autonom – tensionează de mult timp relațiile dintre Washington și Copenhaga (ambele state fiind membri fondatori ai NATO), dar și legăturile SUA cu Europa.

„Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu… Desigur că vom apăra Regatul Danemarcei”, a declarat Frederiksen, reiterând că Groenlanda nu este de vânzare. „Unul dintre motivele pentru care am construit NATO cu mulți, mulți ani în urmă este acela că, dacă i se întâmplă ceva unuia dintre noi, atunci toți ceilalți trebuie să îi sară în ajutor”, a adăugat ea.

Marți seară, 7 iulie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a primit la un dineu comun în Palatul Prezidențial pe șefii de stat și de guvern ai statelor membre și ai unor parteneri NATO. Printre invitați s-a aflat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Summitul continuă miercuri, 8 iulie, cu o sesiune oficială a Consiliului Nord-Atlantic, scrie Deutsche Welle.

Trump a aterizat după-amiază la Ankara și a fost întâmpinat de Erdogan pe pista aeroportului. Ulterior, cei doi șefi de stat au trecut în revistă garda de onoare în fața Palatului Prezidențial din Ankara, în cadrul primei vizite oficiale a lui Trump în Turcia. În discuția care a urmat cu jurnaliștii, Trump și-a reiterat criticile dure la adresa aliaților europeni. „Am fost foarte dezamăgit de NATO”, a declarat el, referindu-se la ceea ce consideră a fi sprijinul insuficient acordat de partenerii NATO în războiul cu Iranul.

La summitul din capitala Turciei se discută despre continuarea sprijinului pentru Ucraina în războiul provocat de Rusia, precum și despre redistribuirea responsabilităților în cadrul alianței. Administrația SUA le cere celorlalți aliați să își asume o responsabilitate mai mare pentru capacitatea de apărare a NATO.

Groenlanda, din nou pe agendă

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că se așteaptă ca aliații NATO să respecte suveranitatea Danemarcei, reiterând că Groenlanda, teritoriul său arctic semi-autonom, „nu este de vânzare”.

Frederiksen a făcut aceste declarații la doar câteva ore după ce Donald Trump și-a exprimat din nou dorința ca Statele Unite să preia controlul asupra vastei insule.

„Este o poziție bine-cunoscută a Statelor Unite că vor să dețină și să preia Groenlanda. Sper că este la fel de bine cunoscut peste tot că acest lucru nu se va întâmpla”, a spus Frederiksen.

Trump a vorbit de mai multe ori despre ambițiile sale ca SUA să controleze Groenlanda, însă la Forumul Economic Mondial de la Davos din luna ianuarie a acestui an a făcut-o în termenii cei mai categorici. Totuși, el a exclus în cele din urmă o invazie a unui aliat NATO sau utilizarea unor tarife punitive pentru a exercita presiuni asupra Danemarcei.