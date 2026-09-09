O tânără din Bălți, convinsă de escroci să contracteze două credite, după care să le transfere banii

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat patru cazuri de escrocherie telefonică, toate comise la 8 septembrie curent și raportate de victime în aceeași zi. Prejudiciul total cauzat este de 554 380 de lei, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În același timp, 84 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat în Bălți. O tânără de 21 de ani a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei companii de telefonie mobilă, ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și ai Serviciului de Informații și Securitate.

„Aceștia au invocat presupuse tranzacții ilegale efectuate în numele tinerei și au susținut că banii acesteia trebuie „securizați”. Sub acest pretext, au convins-o să contracteze două credite, după care i-au spus că trebuie să transfere banii pentru a „bloca” alte eventuale credite contractate online pe numele său”, potrivit IGP.

Victima a urmat indicațiile escrocilor și a transferat, prin intermediul mai multor terminale, atât banii obținuți din credite, cât și mijloacele financiare personale. În total, aceasta a pierdut 297 580 de lei.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie atenți la astfel de apeluri.

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