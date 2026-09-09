Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie, reluată la câteva ore după atacul cu drone asupra părții ucrainene

Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie a fost reluată, iar circulația se desfășoară în regim normal, a anunțat Poliția de Frontieră în după-masa zilei de miercuri, 9 septembrie.

Conform unui comunicat de presă, participanții la trafic care se află deja la PTF Palanca–Maiaki–Udobnoe vor fi procesați în continuare, autoritățile de control menținând măsurile întreprinse pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare.

„Totodată, odată cu reluarea activității PTF Tudora–Starokazacie, participanții la trafic care urmează să pornească la drum pot opta și pentru traversarea prin acest punct de trecere a frontierei”, notează Poliția de Frontieră.

Activitatea punctului de trecere Tudora (RM) – Starokazacie (UA) a fost sistată în urma atacului cu drone, din noaptea de 8 spre 9 septembrie, care a luat viața a două persoane, a rănit alte două, și a afectat infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei.

Potrivit informațiilor comunicate Poliției de Frontieră a R. Moldova de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei.

„La ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Iar, în jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a auzit patru explozii și a observat lumină produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, pe direcția Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina). În acel moment, pe teritoriul Ucrainei se înregistra alertă aeriană”, notează Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

Ulterior, la ora 01:45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite.

Deocamdată, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației.