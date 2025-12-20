O parte din transportul de mărfuri din Ucraina va fi redirecționat temporar prin R. Moldova, după atacurile recente asupra infrastructurii de transport din sudul țării

O parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin R. Moldova, drept urmare a atacurilor recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).

„În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale.

Tranzitarea acestor camioane este necesară pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse vitale, bunuri umanitare și alte mărfuri indispensabile pentru populația afectată de război, precum și pentru menținerea funcționării lanțurilor logistice. Blocarea completă a acestor rute ar avea consecințe directe asupra situației umanitare și economice din regiune”, informează CNMC.

Instituția mai anunță că R. Moldova sprijină acest efort de solidaritate regională, în limitele capacităților sale, prin mobilizarea coordonată a autorităților responsabile, în cadrul mecanismului de coordonare asigurat de CNMC.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Vamal, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Națională Transport Auto, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și alte instituții cu atribuții relevante sunt implicate în gestionarea situației.

„Autoritățile statului asigură dirijarea controlată a fluxurilor de transport, aplică proceduri vamale și de securitate riguroase, și cooperează permanent cu partea ucraineană pentru a evita blocajele majore și pentru a reduce impactul asupra traficului intern. În același timp, sunt luate măsuri pentru protejarea infrastructurii rutiere, menținerea ordinii publice și asigurarea securității la frontieră”, comunică CNMC.

Pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni afectați, IGSU a instalat o tabără mobilă temporară în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca – Maiaki – Udobnoe, unde este oferit sprijin umanitar și asistență de primă necesitate.

Autoritățile monitorizează permanent situația și ajustează măsurile în funcție de evoluțiile din regiune, astfel încât sprijinul acordat să fie eficient și responsabil.