Delegația Ucrainei s-a întâlnit cu oficiali americani în SUA pentru o nouă rundă de discuții

O delegație ucraineană, condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a întâlnit cu oficiali americani și europeni în SUA pe 19 decembrie pentru o nouă rundă de discuții în contextul eforturilor de pace în curs, potrivit The Kyiv Independent.

Discuțiile au avut loc în contextul în care administrația Trump crește presiunea asupra Kievului pentru a lua în considerare concesii teritoriale ca parte a unui efort mai amplu de a pune capăt războiului.

Kievul a purtat deja consultări cu partenerii europeni și se pregătește acum pentru continuarea discuțiilor cu SUA, potrivit lui Umerov. Generalul Andrii Hnatov, șeful Statului Major General al Ucrainei, a participat, de asemenea, la discuții.

„Am convenit cu partenerii noștri americani asupra pașilor următori și a continuării activității noastre comune în viitorul apropiat”, a declarat Umerov după întâlnire. De asemenea, a spus că l-a informat pe președintele Volodimir Zelenski despre detaliile discuției.

„Suntem dedicați unui proces constructiv. Acționăm în mod clar în conformitate cu prioritățile definite de președinte: securitatea Ucrainei trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung”, a scris Umerov pe rețelele de socializare înainte de discuții.

La începutul acestei săptămâni, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au avut întâlniri la Berlin cu oficiali ucraineni și europeni, unde discuțiile s-au concentrat pe garanții de securitate „asemănătoare Articolului 5” pentru Ucraina, precum și pe finanțarea redresării și reconstrucției postbelice.

De asemenea, oficialii americani sunt așteptați să se întâlnească în acest weekend cu Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, a relatat Politico, citând două surse anonime. Moscova continuă să solicite concesii teritoriale majore, inclusiv renunțarea Ucrainei la întreaga regiune Donbas, care cuprinde atât teritoriile ocupate de Rusia, cât și zonele încă deținute de forțele ucrainene.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor pe 15 decembrie, Zelenski a reafirmat poziția Kievului, spunând că trupele ucrainene nu se vor retrage din regiunea Donețk aflată sub asediu.