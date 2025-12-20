LIVE TEXT Forțele rusești au atacat regiunea Mîkolaiv cu bombe planante, rănind o persoană. Război în Ucraina, ziua 1395

UPDATE 18:00 În regiunea Mîkolaiv, trupele rusești au efectuat un atac cu rachete KAB asupra districtului Baștanka, rănind un civil. Potrivit agenției Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Mîkolaiv, Vitalii Kim, a declarat acest lucru pe Telegram.

„Rușii au efectuat un atac, inițial cu rachete KAB, asupra districtului Baștanka. Un bărbat a fost rănit”, a scris Kim.

El a spus că victima primește toată asistența medicală necesară. În plus, depozitele au fost avariate în urma atacului rus. După cum a relatat anterior Ukrinform, în timpul nopții, forțele rusești au atacat infrastructura critică din regiunea Mîkolaiv cu drone, lăsând orașul Mîkolaiv și așezările din districtele Bashtanka, Mîkolaiv și Voznesensk fără energie electrică.

UPDATE 13:50 Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au efectuat atacuri cu drone kamikaze asupra unei nave de patrulare rusești și a unei platforme petroliere în Marea Caspică pe 19 decembrie, a relatat SSO pe 20 decembrie, citat de presa din Ucraina.

Nava de patrulare este desemnată Proiectul 22460 Hunter, parte a clasei Rubin de nave ale Gărzii de Coastă rusești, concepute pentru a combate amenințările de suprafață și aeriene.

„Acestea sunt echipate cu arme și sisteme pentru a îndeplini o gamă largă de misiuni în apele de coastă. Mai multe drone SSO au lovit cu succes ținta”, a declarat SSO pe Facebook.

În aceeași operațiune, dronele SSO au lovit și o platformă petrolieră rusească situată pe câmpul petrolier și gazier Filanovsky din Marea Caspică. Platforma este deținută de compania petrolieră rusă Lukoil și este utilizată pentru extracția de petrol și gaze.

„Platforma asigură producția de petrol și gaze, al căror export alimentează bugetul rusesc și finanțează războiul. Rezervele inițiale ale zăcământului sunt estimate la aproximativ 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaze”, a declarat SSO.

Amploarea pagubelor și starea operațională a platformei sunt în curs de clarificare.

Forțele ucrainene au efectuat anterior atacuri cu succes asupra navelor de patrulare rusești și a altor active navale. În septembrie 2025, agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a declarat că a lovit și avariat o navă multifuncțională rusească din cadrul Proiectului MPSV07 care patrula Marea Neagră.

În aceeași zi în care SSO a anunțat atacul asupra navei Hunter, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat un atac asupra unui petrolier rusesc din „flota din umbră” în Marea Mediterană – primul atac de acest fel.

UPDATE 09:37 Opt persoane au murit și 27 au fost rănite în urma unui atac cu rachete rusești asupra unei instalații de infrastructură portuară din districtul Odesa. Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei (DSNS) a declarat acest lucru pe Facebook, relatează Ukrinform.

Conform postării, în seara zilei de 19 decembrie, armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra instalației de infrastructură portuară din districtul Odesa. Unii dintre răniți se aflau într-un autobuz care se afla în epicentrul atacului.

Camioane de marfă au luat foc în parcare, iar vehiculele de pasageri au fost, de asemenea, avariate. Toate incendiile au fost stinse rapid, a menționat Serviciul de Urgență. Conform informațiilor anterioare, Ukrinform a relatat că șapte persoane au murit și 15 au fost rănite în atacul cu rachete balistice rusești asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa.

Pe 19 ianurarie, salvatorii din 12 regiuni ale Ucrainei au lucrat în regiunea Odesa după atacurile masive ale Rusiei. Peste 660 de Puncte de Invincibilitate au fost înființate în regiune.