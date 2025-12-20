Atenționare de călătorie: MAE recomandă cetățenilor să evite deplasările în direcția PTF Palanca

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii R. Moldova despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, potrivit mesajului emis de Minister.

„În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri în proximitatea zonei, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să evite deplasările în această direcție”, a scris MAE în seara de 19 decembrie.

Potrivit ultimelor evoluții din zona de frontieră, prin PTF Tudora-Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. În direcția regiunea Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 3,5 tone, informează Poliția de Frontieră.

„Totodată, menționăm că, în apropierea localității Maiaki (Ucraina), a fost amenajat un pod provizoriu din pontoane peste râul Nistru, care permite traversarea acestuia”, potrivit Poliției de Frontieră.

Astfel, prin PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, traversarea pe sensul de ieșire din R. Moldova, este permisă doar cetățenilor ucraineni care se deplasează spre Odesa (Ucraina) și mijloacelor de transport cu masa de până la 3,5 tone.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasările în această direcție.