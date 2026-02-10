O femeie originară din Belarus, anunțată în căutare internațională, a fost identificată la Chișinău și reținută pentru 72 de ore

Pe 9 februarie, pe teritoriul municipiului Chișinău, a fost identificată, localizată și reținută o persoană străină, în vârstă de 32 de ani, originară din Republica Belarus, pe numele căreia era aplicată măsura preventivă – arestul, conform măsurilor speciale de investigație desfășurate de ofițerii Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM).

Potrivit inspectoratului, persoana este anunțată în căutare internațională de către BNC Interpol Minsk (Republica Belarus).

„Aceasta este bănuită că, în perioada 2019–2020, acționând în complicitate cu alți trei conaționali, prin înșelăciune și abuz de încredere, ar fi însușit sume considerabile de bani, fiind bănuită de escrocherie”, arată comunicatul IGM.

În urma acțiunilor întreprinse, cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției, persoana a fost reținută pentru 72 de ore, în vederea inițierii procedurii de extrădare.

Activitățile ofițerilor de migrație sunt orientate inclusiv la identificarea și reținerea persoanelor căutate la nivel internațional, care încearcă să utilizeze teritoriul R. Moldova pentru a se eschiva de la răspunderea penală, reiterează IGM.