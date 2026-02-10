Acord semnat între R. Moldova și Ucraina: „Membrii de familie ai personalului diplomatic și consular acreditați în cele două state vor putea desfășura activități remunerate în statul de reședință”

Guvernul R. Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei au semnat acordul privind angajarea la o muncă remunerată a membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, în cadrul vizitei oficiale la Kiev a premierului Alexandru Munteanu, marți, 10 februarie.

Documentul a fost semnat de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova, Sergiu Mihov și de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha.

„Acordul instituie cadrul juridic necesar pentru ca membrii de familie ai personalului diplomatic și consular acreditați în cele două state să poată desfășura activități remunerate în statul de reședință, în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale ale părților”, potrivit unui comunicat al MAE.

Totodată, MAE menționează că documentul contribuie la „facilitarea mobilității și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru familiile diplomaților, consolidând astfel eficiența activității misiunilor diplomatice și consulare”.

În cadrul aceleiași ceremonii au mai fost semnate documente bilaterale în domeniul protecției copiilor și al facilitării traversării frontierei de stat pentru locuitorii din zonele de frontieră.