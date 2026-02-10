UPDATE După primarul din Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Moldovei, încă patru persoane au fost reținute pentru implicare în incidentul din biserica localității

Poliția anunță că, cu puțin timp în urmă, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii și fără a ține cont că în lăcașul sfânt erau prezenți copii care au fost presați emoțional de aceste acțiuni.

UPDATE 21:40 Poliția anunță că încă patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore, după ce au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași,

UPDATE 21:20 Primarul localității Dereneu, Vasile Revenco, din partea Partidului Socialiștilor, și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți acum de ofițerii INI, INSP și BPDS “Fulger”.

În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției.

„Poliția Națională califică acest fapt drept provocare, cu implicarea persoanelor sensibile (femei și copii) și sfidarea legii, fapt documentat de instituțiile de drept”, scrie IGP.

Știre inițială:

Cazul a fost înregistrat, iar oamenii legii la moment documentează incidentul, mai scrie Poliția.

Duminică, 8 februarie, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni (subordonat Mitropoliei Moldovei), împreună cu mai mulți preoți și enoriași, au oficiat „Sfânta Liturghie” în curtea bisericii, acuzând oamenii legii că au blocat accesul în lăcaș. Asta deși, conform unei hotărâri a Curții Supreme de Justiție (CSJ) din iunie 2025, dreptul de folosință al bisericii aparține Mitropoliei Basarabiei.

Luni, 9 februarie, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au emis un comunicat în care califică acțiunile drept „forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil – religia”.

Potrivit oamenilor legii, biserica a fost blocată din interior de către preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Patriarhiei Ruse (împreună cu soția și trei copii minori).