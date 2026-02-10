CEC va propune Curții Constituționale validarea mandatului de deputată al Tatianei Rotari. Comisia a luat act de demisia Anastasiei Nichita

În cadrul ședinței de marți, 10 februarie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul R. Moldova atribuit Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Vacanța mandatului a survenit urmare a cererii de demisie depusă de Nichita Anastasia, aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune Solidaritate”, conform CEC.

„Comisia va propune Curții Constituționale de a declara ales și de a valida mandatul de deputat al candidatului supleant Rotari Tatiana de pe lista aceluiași partid”, se arată în comunicat.

Tatiana Rotari, juristă de profesie, a semnat, pe 6 februarie, declarația de consimțământ de la Comisia Electorală Centrală privind acceptarea mandatului vacant de deputat în Parlamentul R. Moldova. Deputată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Tatiana Rotari a ajuns în funcție după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la mandatul de parlamentară, pe 26 ianuarie 2026.

În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, după plecarea unui deputat, mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista concurentului electoral „Partidul Acțiune și Solidaritate”.