Medalie de argint și bronz la Olimpiada Internațională de Informatică pentru elevii din R. Moldova

Lotul olimpic al R. Moldova a obținut o medalie de argint și o medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică, desfășurată în orașul Tașkent, Republica Uzbekistan, în perioada 09-16 august 2026, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Medalia de argint a fost cucerită de Popescu Alin, elev în clasa a XII-a la Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, mun.Chișinău, iar medalia de bronz a fost obținută de Baca Alexei, elev în clasa a X-a în aceeași instituție de învățământ.

La ediția din acest an a olimpiadei au participat 375 de elevi din 92 de țări.

Republica Moldova a fost reprezentată de un lot format din patru elevi și doi profesori:

Popescu Alin, elev în clasa a XII-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, mun. Chișinău;

Baca Alexei, elev în clasa a X-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, mun. Chișinău;

Rața Oleg, elev în clasa a XII-a, Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru”, mun. Chișinău;

Corsac Anastasia, elevă în clasa a XI-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, mun. Chișinău;

Echipa a fost coordonată de Sergiu Corlat, doctor, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de conducător al lotului, și de Igor Bercu, șef direcție, Agenția de Guvernare Electronică, în calitate de conducător adjunct.

MEC și ANCE au adresat felicitări premianților, profesorilor și părinților acestora și mulțumiri membrilor Consiliului Olimpic Republican la Informatică pentru contribuția la pregătirea lotului olimpic național.