Judocanul Radu Izvoreanu a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la Lima după ce l-a învins în finala categoriei de greutate 66 kg pe Denis Vieru, potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv.

În Peru, Radu Izvoreanu a mai câștigat în fața lui francezului Alexis Renard, muntenegreanul Jusuf Nurkovic, brazilianul Ronald Lima și peruanul Franco Baltazar.

La rândul său, Denis Vieru a dispus de Yam Wolczak (Israel), Mateo Cabral (Paraguay), Julien Frascadore (Canada) și Jonathan Benavides (Ecuador).