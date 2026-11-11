DOC Energia electrică s-ar putea scumpi în nordul țării. Solicitarea depusă de FEE-Nord la ANRE

Operatorul Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord), care deservește consumatorii de energie electrică din 16 unități administrativ-teritoriale din nordul R. Moldova, solicită majorarea tarifului pentru furnizarea energiei electrice în anul 2026. Cererea a fost publicată miercuri, 11 noiembrie, pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astfel, FEE-Nord solicită un tarif de 5,17 lei/kWh pentru energia electrică furnizată consumatorilor casnici, cu 1,22 lei mai mult decât tariful actual.

„Documentul a fost publicat pe pagina oficială a Agenției. Propunerea se referă la consumatorii deserviți de S.A. „FEE-Nord” din nordul R. Moldova. Materialele justificative și calculele prezentate de furnizor sunt în curs de examinare de către specialiștii ANRE. Publicarea acestora nu presupune aprobarea modificării prețurilor, decizia urmând să fie luată după evaluarea tuturor argumentelor prezentate”, se spune într-un comunicat al ANRE.

Sursa doc: ANRE

În prezent, consumatorii deserviți de FEE-Nord achită un tarif de 3,95 lei/kWh pentru energia electrică.

Și Premier Energy cere un preț cu peste 1 leu mai mare pentru energia electrică utilizată de gospodării. Pe 3 noiembrie, ANRE a publicat solicitarea din 22 octombrie de actualizare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice, înaintată de furnizorul serviciului universal și de ultimă opțiune, Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., pentru anul 2026.

Compania solicită ANRE să aprobe prețul de 4,64 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune 0,4 kV, față de prețul actual – 3,56 bani/kWh.

Ambele cereri urmează să fie examinate de ANRE.

Recent, S.A. „Energocom” a solicitat majorarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată în calitate de furnizor central, pentru anul 2026. Compania cere aprobarea unui preț de 3,51 lei/kWh, față de 2,01 lei/kWh (fără TVA), cât este în vigoare din luna aprilie, ceea ce reprezintă o majorare cu 1,50 lei/kWh.

ANRE a precizat că prețul solicitat de S.A. „Energocom” vizează energia electrică furnizată de companie, în calitate de furnizor central, furnizorilor care au obligația de serviciu universal și nu reprezintă tariful achitat de consumatorii casnici. Agenția a calculat prețul de 3,27 lei/kWh pentru energia electrică furnizată de Energocom.