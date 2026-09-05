NABU a deconspirat o rețea criminală de centre de apel frauduloase. Șeful Departamentului Cibernetic din Parchetul General al Ucrainei ar fi fost reținut

În luna august, agențiile anti-corupție din Ucraina – NABU și SAPO – și-au intensificat eforturile de a viza organizațiile criminale care implică actuali și foști înalți oficiali ucraineni. Astfel vineri, 4 septembrie, șeful Departamentului Cibernetic din cadrul Parchetului General al Ucrainei, Serhii Kropîva, a fost reținut pentru implicare într-o rețea de centre de apel frauduloase și spălare de bani, potrivit Kyiv Post.

Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au desfășurat o operațiune specială pentru a expune o organizație criminală presupus condusă de un oficial din cadrul Parchetului General.

Operațiunea, conform declarației NABU, vizează o schemă în care oficialul ar fi oferit protecție unei rețele de centre de apel frauduloase, ajutând în același timp la spălarea veniturilor legate de operațiune.

Surse citate de Ukrainska Pravda au declarat că agențiile îl reținuseră deja pe Serhii Kropyva, șeful Departamentului Cibernetic din cadrul Parchetului General.

Nu au fost publicate alte detalii, deși ambele agenții au indicat că informații suplimentare vor fi făcute publice pe măsură ce operațiunea progresează.

Ascensiunea lui Kropîva în cadrul Parchetului

Numirea lui Kropîva în funcția actuală a ridicat semne de întrebare anterior. Potrivit Ukrainska Pravda, procurorul general de atunci, Iryna Venediktova, l-a numit într-o funcție de conducere fără a organiza un proces de selecție competitiv în 2022. El era fostul coleg al soțului ei.

Ulterior, Venediktova a creat un nou departament însărcinat cu supravegherea atât a infracțiunilor economice, cât și a eforturilor statului în materie de securitate cibernetică. Kropîva a fost numit șeful acestui departament – din nou, fără un proces de selecție – în ciuda autorității semnificative a postului asupra funcțiilor sensibile de aplicare a legii.

Cu toate acestea, Kropîva avea experiență anterioară în domeniu, lucrând în cadrul poliției cibernetice a Ucrainei.

Anterior, el a ocupat funcția de șef al departamentului agenției din Kiev, înainte de a ajunge în cele din urmă prim-adjunct al șefului forței naționale de poliție cibernetică, a relatat Ukrainska Pravda.

Înainte de a prelua funcția actuală, Kropîva a ocupat funcția de șef adjunct al Administrației de Stat a Regiunii Odesa, ca parte a echipei guvernatorului Oleh Kiper.