VIDEO Un membru al unei grupări criminale internaționale, reținut pentru facilitarea migrației ilegale a trei indieni

Polițiștii de frontieră au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat și au identificat o persoană bănuită de implicare în organizarea migrației ilegale. Potrivit Poliției de Frontieră, în apropierea localității Semeni, raionul Ungheni, au fost depistați trei cetățeni ai Indiei, care se deplasau prin fâșia de protecție a frontierei de stat, în direcția râului Prut.

„Din cercetările efectuate s-a stabilit că aceștia intenționau să traverseze ilegal frontiera moldo-română, pentru a ajunge ulterior în state ale Uniunii Europene. În cadrul audierilor, cei trei au declarat că ar fi achitat suma de 4 000 de euro pentru organizarea deplasării”, se arată în comunicat.

Continuarea măsurilor de investigație, cu suportul Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră și sub conducerea Procuraturii Ungheni, a condus la identificarea și reținerea unui cetățean al R. Moldova, bănuit de implicare în transportarea ilegală a migranților.

„Inițial, bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în prezent se află în arest la domiciliu. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea completă a cazului”, informează Poliția de Frontieră.