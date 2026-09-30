 „Moldova Proiect”. Guvernul a aprobat constituirea noii instituții: „Noua structură va asigura o abordare unitară pentru pregătirea, implementarea și monitorizarea proiectelor”

Proiectele strategice de infrastructură națională vor fi gestionate de o singură structură specializată, care va concentra expertiza necesară pentru pregătirea și realizarea investițiilor mari. Constituirea „Moldova Proiect” a fost aprobată miercuri, 30 septembrie, de Guvern.

Potrivit Guvernului, oficiul va gestiona proiecte de infrastructură, inclusiv construcția spitalelor regionale din Bălți și Cahul, precum și proiectele care urmează să fie realizate în cadrul Planului de creștere pentru R. Moldova. „Concentrarea specialiștilor și a capacităților de implementare într-o singură structură va permite o mai bună coordonare a proiectelor și utilizarea mai eficientă a finanțărilor disponibile.”

Executivul menționează că instituția nu este creată de la zero. Oficiul va fi constituit prin reorganizarea mai multor Unități de Implementare a Proiectului.

„Unele state au accelerat mult implementarea proiectelor prin a crea o astfel de structură centralizată, Lituania, Irlanda sau Muntenegru, de exemplu. Vom consolida unitățile de implementare deja existente, deci asta nu înseamnă costuri mai multe, ci dimpotrivă – am putea salva costuri prin a avea o unitate și nu 12 unități”, a declarat Vasile Tofan.

În prezent, proiectele strategice sunt gestionate de entități diferite, cu echipe și proceduri separate. Numărul și complexitatea investițiilor care urmează să fie realizate necesită o abordare comună, astfel încât expertiza existentă să fie utilizată pentru mai multe proiecte, iar resursele disponibile să fie gestionate mai eficient.

Potrivit Guvernului, noua structură va asigura o abordare unitară pentru pregătirea, implementarea și monitorizarea proiectelor, de la etapa de planificare până la realizarea investiției.

Prin această reorganizare, Guvernul urmărește accelerarea proiectelor strategice și creșterea absorbției fondurilor disponibile, astfel încât finanțările să se transforme mai rapid în spitale, infrastructură dezvoltată și alte investiții importante pentru oameni.

Premierul Vasile Tofan a anunțat pe 17 septembrie crearea și lansarea Instituției Publice Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova – Proiect” – o structură unică pentru implementarea proiectelor strategice ale Guvernului. Potrivit lui, Executivul va propune ca în fruntea instituției să fie numit Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice (ASP).

Prim-ministrul a explicat că „Moldova are nevoie de proiecte mari și acestea trebuie să se miște rapid, nu în decenii”.