Primul mesaj al lui Mircea Eșanu, după anunțarea lansării „Moldova – Proiect”

Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice (ASP), care urmează să fie propus de Guvern la funcția de șef al Instituției Publice Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova – Proiect”, a venit cu un mesaj după anunțul premierului Vasile Tofan despre crearea entității. Eșanu i-a mulțumit prim-ministrului și a afirmat că succesul acestei misiuni „va depinde de oameni”.

„În viitorul apropiat urmează să dezvoltăm în ritm accelerat o noua instituție publică, al cărei denumire simbolică este „Moldova Project”. Ne vom ocupa de punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură strategică în transport, energie, sănătate, digitalizare, mediu și educație. Este o responsabilitate uriașă și o oportunitate rară — aceea de a contribui direct la dezvoltarea unor proiecte ce vor schimba nu doar fața țării noastre, ci și felul în care aceasta este ancorată în infrastructura europeană. Îi mulțumesc prim-ministrului Vasile Tofan pentru încrederea acordată. Știu că succesul acestei misiuni va depinde de oameni — de echipe puternice, de profesionalism și de determinarea de a construi. Merg mai departe cu recunoștință pentru tot ce am învățat și cu îndrăzneală pentru tot ce urmează”, a scris Eșanu pe rețelele de socialziare.

Acesta a amintit că a fost director al ASP 5 ani și a mulțumit colegilor săi: „Tot ce am reușit să facem este meritul unei echipe. Le mulțumesc din suflet colegilor mei — celor care au crezut în schimbare, care au muncit cu profesionalism și dedicare, și care au făcut din ASP o instituție mai modernă, mai eficientă și mai aproape de oameni”.

Premierul Vasile Tofan a anunțat pe 17 septembrie crearea și lansarea Instituției Publice Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova – Proiect” – o structură unică pentru implementarea proiectelor strategice ale Guvernului. Potrivit lui, Executivul va propune ca în fruntea instituției să fie numit Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice (ASP).