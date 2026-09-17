„Moldova Project”. Guvernul propune lansarea unei noi instituții, cu Mircea Eșanu șef: „Moldova are nevoie de proiecte mari și acestea trebuie să se miște rapid, nu în decenii”

Premierul Vasile Tofan a anunțat pe 17 septembrie crearea și lansarea Instituției Publice Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova – Proiect” – o structură unică pentru implementarea proiectelor strategice ale Guvernului. Potrivit lui, Executivul va propune ca în fruntea instituției să fie numit Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice (ASP).

Prim-ministrul a explicat că „Moldova are nevoie de proiecte mari și acestea trebuie să se miște rapid, nu în decenii”.

„De peste zece ani vorbim despre spitale regionale moderne la Bălți și Cahul, proiecte de irigații în sud, Aeroport la nord, infrastructura de transport. Proiectul unui penitenciar modern la Chișinău a început în 2013 și încă nu este finalizat. Și nu sunt singurele exemple”, a declarat el.

Tofan a spus că a analizat cu echipa sa de ce ne ia atât de mult să ducem proiectele mari de la idee până la construcție și a constatat că, „de multe ori, problema nu este lipsa banilor, ci capacitatea slabă de implementare: responsabilități împărțite între prea multe instituții, prea puțini specialiști și proiecte care înaintează prea încet”.

Astfel, pentru implementarea proiectelor, va fi creată structura „Moldova Project”. Din echipă vor face parte ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanțe și drept. „Oameni care știu să pregătească bine un proiect, să organizeze profesionist achiziția, să urmărească lucrările și, cel mai important, să le ducă până la capăt”, a explicat premierul.

Potrivit lui Vasile Tofan, modelul a fost inspirat din experiența unor țări precum Lituania, Irlanda și Muntenegru.

Șeful Guvernului a precizat că îl va propune la conducerea „Moldova Project” pe Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice.

„La ASP, rezultatele se văd. Instituția emite un milion de cărți de identitate gratuit pentru cetățeni. Un pașaport poate fi perfectat în patru ore, un certificat de naștere poate fi descărcat și printat acasă – un standard la care în multe țări din UE se poate doar visa. Mircea Eșanu demonstrat că poate moderniza o instituție și că nu evită problemele grele. Exact de asta avem nevoie la Moldova Project”, a explicat el.

Premierul a subliniat că, pentru crearea instituției, Guvernul se va focusa pe „concentrarea funcțiilor din alte unități de implementare deja existente”. „Așadar, intenția este de a economisi bani, nu de a cheltui mai mult”, a punctat Vasile Tofan.

Prim-ministrul a menționat că acum se definitivează structura noii instituții, aceasta urmând a fi aprobată în Guvern în următoarele săptămâni.

Ulterior anunțului, purtătorul de cuvânt al Guvernului a confirmat că Instituția Publică Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova – Proiect” va avea 26 de angajați.